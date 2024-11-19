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В Пскове водитель Chevrolet протаранил стоящий на перекрестке Renault. ВИДЕО

В Пскове водитель Chevrolet Lachetti врезался в стоящий Renault Megan. Видеокамера Pskovline зафиксировала столкновение двух автомашин на Октябрьском проспекте, у дома №17 29 ноября в 22.31.

Водитель Renault Megan остановился перед перекрестком с улицей Кузнецкой в ожидании разрешающего сигнала светофора.

Через несколько секунд сзади в него врезался водитель Chevrolet Lachetti, который явно не собирался останавливаться.

На место происшествия выезжали бригада скорой помощи, спасатели, сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства происшествия уточняются.