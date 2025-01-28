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Водителя Land Rover оштрафовали на 2 250 рублей за столкновение с Lada Granta в Пскове

Стали известны подробности пятничного дорожно-транспортного происшествия на Рижском проспекте в Пскове 31 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение произошло в 14.06 напротив дома №93 по Рижскому проспекту.

Водитель Land Rover, мужчина 1981 года рождения, совершил столкновение с автомашиной Lada Granta под управлением женщины 1965 года рождения.

Пострадавших нет.

Водитель Land Rover привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ за несоблюдение безопасной дистанции. Назначен штраф в размере 2250 рублей. С 1 января это максимальное значение штрафа за данное правонарушение.

Штраф в размере 2250 рублей по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ также получил водитель грузовика, устроивший ДТП на перекрестке улицы Юбилейной и Рижского проспекта вечером 1 февраля.

На улице Юбилейной у дома №42 водитель Renault Magnum, мужчина 1976 года рождения, совершил столкновение с Hyundai под управлением мужчины 1984 года рождения. Водитель грузовика не выбрал безопасную дистанцию. После мигания разрешающей движение стрелки светофора предпринял резкое торможение, но не смог предотвратить столкновение.

Пострадавших нет.