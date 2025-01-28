Пять человек погибли в ДТП в Великих Луках в 2024 году

Количество дорожно-транспортных происшествий в Великих Луках возросло в 2024 году. Зарегистрировано 1 251 ДТП. В авариях пострадали 83 человека, пять погибли, доложил депутатам Великолукской городской Думы 14 февраля врио начальника ОМВД России по городу Великие Луки Денис Овсянкин, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.
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Также врио руководителя отдела МВД по городу Великие Луки отметил, что в настоящее время есть проблема кадрового голода.
В завершение своего доклада Денис Овсянкин отметил, что за прошлый год не было допущено массовых нарушений общественного порядка, экстремистских акций и террористических актов гражданами. Миграционная обстановка на территории города продолжает оставаться стабильной.
Далее депутаты задали свои вопросы докладчику. Сергей Федосеев спросил, какие действия проводятся, чтобы закрыть кадровый вопрос.
Денис Овсянкин отметил, что работа в данном направлении ведётся постоянно – это и встречи с выпускниками школ, и проведение акций «День открытых» дверей, а также по другим направлениям.
Заместитель главы города Великие Луки Сергей Агарёв уточнил у докладчика, что предпринимают сотрудники полиции для уменьшения киберпреступлений.
Денис Овсянкин отметил, что разработаны технологии раскрытия данных правонарушений, но раскрыть такие преступления крайне сложно.
«Как правило, преступники работают группой, находясь за рубежом», - подчеркнул врио руководителя городского отдела МВД.
По итогу обсуждения депутатский корпус единогласно принял доклад о деятельности ОМВД России по городу Великие Луки.