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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пять человек погибли в ДТП в Великих Луках в 2024 году

14.02.2025 12:25|ПсковКомментариев: 0

Количество дорожно-транспортных происшествий в Великих Луках возросло в 2024 году. Зарегистрировано 1 251 ДТП. В авариях пострадали 83 человека, пять погибли, доложил депутатам Великолукской городской Думы 14 февраля врио начальника ОМВД России по городу Великие Луки Денис Овсянкин, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме. 

Фото здесь и далее: Великолукская городская Дума

Также врио руководителя отдела МВД по городу Великие Луки отметил, что в настоящее время есть проблема кадрового голода. 

«Работа по комплектованию вакансий проводится на постоянной основе. Несение службы личным составом отдела осуществлялось в сложных условиях. Продолжились единичные длительные откомандирования сотрудников ОМВД в Северо-Кавказский регион, наметилась тенденция и к направлению сотрудников в командировки во вновь образовавшиеся субъекты Российской Федерации. Вместе с тем принимаемые меры в целом позволили сохранить контроль над оперативной обстановкой на территории обслуживания», - подчеркнул начальник ОМВД.

В завершение своего доклада Денис Овсянкин отметил, что за прошлый год не было допущено массовых нарушений общественного порядка, экстремистских акций и террористических актов гражданами. Миграционная обстановка на территории города продолжает оставаться стабильной.

«Завершая своё выступление, хочу выразить благодарность за понимание и содействие главе города Великие Луки и депутатам городской Думы. Отмечу, что в 2024 году были полностью отремонтированы и созданы комфортные условия для работы и приёма граждан города в двух участковых пунктах полиции: №4 на улице Малышева, 28 и 9 на проспекте Октябрьском, 116. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и взаимопонимание», - завершил свою речь врио начальника ОМВД России по городу Великие Луки Денис Овсянкин.

Далее депутаты задали свои вопросы докладчику. Сергей Федосеев спросил, какие действия проводятся, чтобы закрыть кадровый вопрос.

Денис Овсянкин отметил, что работа в данном направлении ведётся постоянно – это и встречи с выпускниками школ, и проведение акций «День открытых» дверей, а также по другим направлениям.

Заместитель главы города Великие Луки Сергей Агарёв уточнил у докладчика, что предпринимают сотрудники полиции для уменьшения киберпреступлений.

Денис Овсянкин отметил, что разработаны технологии раскрытия данных правонарушений, но раскрыть такие преступления крайне сложно.

«Как правило, преступники работают группой, находясь за рубежом», - подчеркнул врио руководителя городского отдела МВД.

По итогу обсуждения депутатский корпус единогласно принял доклад о деятельности ОМВД России по городу Великие Луки.

Теги: #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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