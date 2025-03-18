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Водитель Volkswagen оштрафован за проезд на красный сигнал светофора, который привел к ДТП в Пскове

Водитель Volkswagen оштрафован за проезд на красный сигнал светофора, который привел к дорожно-транспортному происшествию в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение двух автомашин произошло на Крестовском шоссе у дома 43, на переулке с перекрестком Зимним 29 марта в 18.33.

Водитель Volkswagen, мужчина 1980 года рождения, столкнулся с автомашиной Fiat под управлением водителя 1991 года рождения. Пострадавших нет, автомашины получили технические повреждения.

Мужчина из Volkswagen привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ за движение на красный сигнал светофора. Штраф составил 1500 рублей.

Также в Госавтоинспекции уточнили информацию о других ДТП, произошедших в Пскове в выходные дни. 29 марта на Октябрьском проспекте у дома 8 водитель Kia Rio, мужчина 1974 года рождения, не уступил дорогу автомашине Opel Corsa под управлением женщины 1987 года рождения.

Водитель Kia оштрафован на 1000 рублей по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ (Невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков).

По факту наезда на ребенка на улице Инженерной проводится административное расследование. Известно, что у пострадавшего выявлены ушиб и ссадины локтевого сустава. Тем не менее он был госпитализирован после обследования.