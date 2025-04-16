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На Рижском проспекте водитель Lada Granta «поймал» люксовый седан при выполнении левого поворота. ФОТО

В Пскове водитель Lada Granta «поймал» люксовый седан при выполнении левого поворота на Рижском проспекте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 17 апреля в 12.50 напротив дома №52, поблизости от ТК «Магеллан».

Мужчина 1981 года рождения на Lada Granta при движении со стороны улицы Народной выполнял поворот налево вне перекрестка, не уступил дорогу автомашине Jaguar XF под управлением мужчины 1988 года рождения.

Пострадавших нет. Водитель Lada оштрафован на 500 рублей по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ за непредоставление преимущества.

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Добавим, 10 февраля напротив дома №52 произошло аналогичное происшествие с пострадавшим. В тот день пассажирка пострадала при столкновении автомашин Volkswagen Scirocco и Skoda Rapid.