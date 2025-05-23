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Двое пострадали в ДТП с участием четырех авто на дублере Инженерной в Пскове

Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии на дублере улицы Инженерной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение произошло 22 мая в 14.44 у дома №94 по Инженерной.

По предварительной информации, водитель Nissan Note, женщина 1959 года рождения, на пересечении проезжих частей не уступила дорогу кроссоверу Belgee (Y4K) X50 под управлением женщины 1968 года рождения – та двигалась по дублеру Инженерной со стороны Звездной.

Вследствие удара автомобиль Belgee совершил наезд на припаркованные кабриолет Peugeot 206 CC и кроссовер Toyota RАV4. Водителей в этих машинах не было на месте в момент происшествия.

Пострадали пассажирка «Ниссана», женщина 1958 года рождения, и водитель, у них выявлены ушибы. Водители трезвые.