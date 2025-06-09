АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове столкнулись два Volkswagen из-за разворота. ФОТО

В Пскове на улице Советской столкнулись два автомобиля Volkswagen из-за выполнения водителем одного из них маневра разворота. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 16 июня в 17.40 на улице Советской у дома 21.

Мужчина 1981 года рождения, управляя автомашиной Volkswagen Tiguan, при развороте вне перекрестка не уступил дорогу Volkswagen Polo под управлением мужчины 1999 года рождения, который двигался прямо.

Пострадавших нет. Автомашины получили технические повреждения.

Смотрите также Два автомобиля столкнулись на улице Советской в Пскове

Водитель Tiguan привлечен к ответственности по части 1 статьи 12.14 КоАП РФ.