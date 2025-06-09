←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё ДТП 09.06.2025 10:530 Виновнику смертельного ДТП в пустошкинской деревне Алоль назначили принудительные работы 17.06.2025 17:170 В Пскове столкнулись два Volkswagen из-за разворота. ФОТО 17.06.2025 15:200 Тройное ДТП произошло возле рынка «Нива» в Пскове 16.06.2025 19:050 Два автомобиля столкнулись на улице Советской в Пскове 16.06.2025 15:300 Kia с псковскими номерами залезла под Volvo на трассе А-121 «Сортавала» 16.06.2025 14:180 Пьяный водитель и мотоциклист травмированы на дорогах Пскова в пятницу
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове столкнулись два Volkswagen из-за разворота. ФОТО

17.06.2025 17:17|ПсковКомментариев: 0

В Пскове на улице Советской столкнулись два автомобиля Volkswagen из-за выполнения водителем одного из них маневра разворота. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 16 июня в 17.40 на улице Советской у дома 21.

Мужчина 1981 года рождения, управляя автомашиной Volkswagen Tiguan, при развороте вне перекрестка не уступил дорогу Volkswagen Polo под управлением мужчины 1999 года рождения, который двигался прямо.

Пострадавших нет. Автомашины получили технические повреждения.

 

 

Водитель Tiguan привлечен к ответственности по части 1 статьи 12.14 КоАП РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 3788 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
17.06.2025, 17:170 В Пскове столкнулись два Volkswagen из-за разворота. ФОТО 17.06.2025, 15:200 Тройное ДТП произошло возле рынка «Нива» в Пскове 17.06.2025, 13:130 Борис Елкин о ремонте улицы Леона Поземского: Основная работа идет на тротуарах 17.06.2025, 11:490 Особые условия предлагают псковичам при покупке автомобилей Changan
17.06.2025, 08:430 Стала известна организация, которая выполнит ремонт покрытия на мосту Невского в Пскове 16.06.2025, 21:200 Укладку первого слоя асфальта начали в новоржевской деревне Булохово 16.06.2025, 19:050 Два автомобиля столкнулись на улице Советской в Пскове 16.06.2025, 15:300 Kia с псковскими номерами залезла под Volvo на трассе А-121 «Сортавала»
16.06.2025, 14:301 В Пскове появился «таинственный автомобиль», который можно выиграть 16.06.2025, 14:180 Пьяный водитель и мотоциклист травмированы на дорогах Пскова в пятницу 16.06.2025, 13:410 Нетрезвых мотоциклистов остановили в Псковской области 16.06.2025, 13:130 Автомобиль ВАЗ и хозпостройка горели в Изборске
16.06.2025, 12:470 Семь гаражей горели в Пскове 16.06.2025, 12:100 Более 20 ДТП произошло в Псковской области за прошлую неделю 16.06.2025, 09:380 На нескольких улицах Пскова прекратят движение транспорта при проведении велопарада 15.06.2025, 17:100 Столкновение с автобусом на площади Героев-Десантников в Пскове попало на видео
15.06.2025, 16:200 ГАИ Псковской области рекомендовала водителям всегда иметь при себе воду и аптечку в жаркую погоду 15.06.2025, 11:410 Водитель Nissan погиб при столкновении с ВАЗ на трассе М-9 «Балтия» в Великолукском районе 15.06.2025, 09:000 В центре Пскова ограничат движение 15 июня из-за проведения велогонки 14.06.2025, 21:580 В Пскове водитель Nissan травмировала мотоциклиста
14.06.2025, 15:230 В Пскове пьяный водитель разбил машину об опору путепровода 13.06.2025, 20:001 180 часов обязательных работ назначили мужчине за повторное нетрезвое вождение в Пыталовском районе 13.06.2025, 13:110 «На пятой передаче»: Все о железнодорожных переездах. ВИДЕО 13.06.2025, 12:460 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: Все о железнодорожных переездах
12.06.2025, 21:280 Водитель Nissan погиб в результате опасного разворота и столкновения с ВАЗ в Великолукском районе 12.06.2025, 16:370 Фотофакт: Зацеперы замечены на городском автобусе в Пскове 12.06.2025, 12:390 Момент ДТП на перекрёстке улиц Коммунальной и Народной в Пскове попал на видео 12.06.2025, 11:160 Два автомобиля столкнулись на перекрёстке улиц Коммунальной и Народной в Пскове
11.06.2025, 19:400 Установку освещения начали на участке автомобильной дороги Новгородка - Пушкинские Горы 11.06.2025, 17:290 Оползень сошел в полосе отвода дороги в локнянской деревне Барсуки 11.06.2025, 16:220 Автомобиль наехал на падающее дерево в Пскове 11.06.2025, 12:010 Движение транспорта ограничат в Пскове 15 июня из-за проведения велогонки
11.06.2025, 11:370 В Пскове могут завести уголовное дело на 21-летнюю девушку за повторное пьяное вождение авто 11.06.2025, 11:240 Сбитая в Пскове грузовиком на тротуаре женщина получила тяжелые травмы 10.06.2025, 20:063 В Пскове водитель «Газели» сбил женщину на тротуаре. ВИДЕО 10.06.2025, 19:230 Opel вылетел на тротуар в результате ДТП в Великих Луках
10.06.2025, 17:570 Нарушителей парковки в районе улиц Гагарина и Бастионной в Пскове выявил комплекс «Дозор М3» 10.06.2025, 17:550 ГД увеличивает штраф за отказ остановить машину по требованию полиции 10.06.2025, 16:570 В Пскове на Рижском проспекте грузовик «догнал» Mini Cooper 10.06.2025, 16:430 ВАЗ влетел в бордюрный камень на улице Народной в Пскове
10.06.2025, 15:570 Два автомобиля столкнулись вблизи псковского ТРК «Акваполис» 10.06.2025, 14:270 В Пскове восстановлено движение автобусов по улице Максима Горького 10.06.2025, 10:260 Дерево упало на автомобиль на улице Алмазной в Пскове 10.06.2025, 10:161 Знак «тупик» исчез с перекрестка улицы Максима Горького и Рижского проспекта в Пскове
10.06.2025, 09:300 Устроившего смертельное ДТП с ребенком иностранца на трассе Р-23 «Псков» будут судить в Ленобласти 09.06.2025, 21:350 Трехмесячный ребенок и еще двое пострадали в столкновении BMW в Пскове 09.06.2025, 18:090 На трех участках трассы Р-23 «Псков» 10 июня ограничат скорость транспорта 09.06.2025, 17:380 «ГорДозор»: Ремонт выездов из Пскова. ВИДЕО
09.06.2025, 16:410 Нетрезвый водитель Mitsubishi попался полицейским в Пыталовском округе 09.06.2025, 15:480 24 человека травмировались в ДТП на псковских дорогах за неделю 09.06.2025, 15:200 Двое несовершеннолетних угнали мотоцикл в Опочке 09.06.2025, 14:580 Два ВАЗа столкнулись на трассе перед псковской деревней Соловьи
09.06.2025, 13:344 Некорректная работа светофоров в центре Пскова связана с наладкой автоматизированной системы управления движением 09.06.2025, 12:500 Три гаража сгорели в псковском кооперативе 09.06.2025, 12:460 Как псковичам выгодно купить кроссовер CHERY по программе «Семейный автомобиль» 09.06.2025, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Ремонт выездов из Пскова
09.06.2025, 11:453 Штрафы за шумные автомобили могут увеличить в 10 раз 09.06.2025, 11:220 Псковская область сохранила 74 место в рейтинге регионов по доступности бензина 09.06.2025, 10:530 Виновнику смертельного ДТП в пустошкинской деревне Алоль назначили принудительные работы 09.06.2025, 10:291 В Пскове кроссовер вылетел с дороги и врезался в световую опору, водитель в реанимации
09.06.2025, 08:402 Рост числа китайских автомобилей в России повысил цены на АИ-92 08.06.2025, 14:400 Режим работы псковской Госавтоинспекции изменится на июньских праздниках 08.06.2025, 12:250 Автомобиль Mazda получил повреждения на улице Юбилейной во время выполнения поворота 07.06.2025, 21:013 Три человека пострадали в ДТП с двумя BMW у здания областного суда в Пскове
07.06.2025, 20:380 Инспекторы ДПС проводят профилактические рейды в Новосокольническом районе 07.06.2025, 20:020 ДТП произошло у здания областного суда в Пскове 07.06.2025, 17:380 Нетрезвый молодой человек управлял мопедом в Новоржевском округе 07.06.2025, 11:273 Автомобиль занесло ночью на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО
07.06.2025, 10:401 Упавшее дерево перекрыло проезд по улице Калинина в Пскове 06.06.2025, 23:411 ДТП на перекрестке улиц Поземского и Чудской в Пскове попало на видео 06.06.2025, 18:301 «Паровозик» из нескольких машин затрудняет движение по Рижскому проспекту в Пскове 06.06.2025, 17:582 Женщины на Peugeot и Mini Cooper попали в ДТП в Пскове
06.06.2025, 15:450 Водитель Lada Vesta устроил ДТП на перекрестке Северного обхода Пскова. ФОТО 06.06.2025, 15:090 «На пятой передаче»: Всемирный день мотоциклиста. ВИДЕО 06.06.2025, 14:520 Продолжается ремонт дороги Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса 06.06.2025, 13:180 Водитель Chevrolet Aveo столкнулся с большегрузом в Великолукском районе
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.