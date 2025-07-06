Водителя грузовика оштрафовали за падение бетонной плиты в Пскове. ФОТО

Водителя грузовика оштрафовали за падение бетонной плиты в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 19 июля в 09.20 на улице Ижорского батальона, у дома №10-а.
Сообщается, что мужчина 1968 года рождения на автомашине Iveco с полуприцепом во время движения не контролировал размещение груза. В результате произошло падение груза.
Пострадавших нет.
Водитель привлечен к административной ответственности по статье 12.21 часть 1. (Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства). Оштрафован на 500 рублей.