Грузовик протаранил двух стоящих возле машины мужчин на трассе «Псков»

Вечером 9 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие на 42-м километре федеральной автодороги Р-23 Санкт-Петербург — Псков. Грузовик сбил двоих мужчин, которые стояли у легкового автомобиля в Гатчинском муниципальном округе. Один пострадавший скончался, другой в больнице с тяжелыми травмами.

31-летний гражданин Азербайджана на грузовике Hino наехал на двоих мужчин-пешеходов. Они стояли у Volkswagen Polo, припаркованного на обочине.

От полученных травм 73-летний пострадавший скончался на месте ДТП. 39-летний мужчина госпитализирован с тяжелыми травмами, пишет 47news.ru.

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть и тяжелые травмы. Обстоятельства произошедшего уточняются. Известно, что с начала этого года водитель из Азербайджана в поле зрения инспекторов ГАИ не попадал.