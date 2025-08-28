АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове 85-летний водитель автомобиля врезался в шлагбаум на переезде

В Пскове 85-летний водитель автомобиля врезался в шлагбаум на железнодорожном переезде. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 12 октября в 15.15 на улице Маргелова у дома 47.

Мужчина 1940 года рождения за рулем Niva Chevrolet совершил наезд на опору ручного запасного шлагбаума на железнодорожном переезде. Пострадавших нет.

Ожидается вынесение отказа в возбуждении дела об административном правонарушении, поскольку штраф за наезд на шлагбаум законом не предусмотрен. Собственник имущества может предъявить требование об оплате причиненного ущерба в частном порядке.