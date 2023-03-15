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Интерактив: Пешком быстрее

Первый день частичного перекрытия Ольгинского моста в Пскове. Наверное, нам нужно время, чтобы привыкнуть к новым условиям, потому что опыт сегодняшнего утра повторять не хотелось бы.

На Рижском проспекте сформировалась громадная пробка, на автобусе путь от остановки на улице Петровской до остановки у улицы Максима Горького занял у меня 20 минут. Уж и не знаю, как тут следует действовать, но пешком явно было бы быстрее.

На тротуаре в свою очередь тоже заторы, одна сторона закрыта, все теснятся слева. В общем, мост обновлять необходимо. А горожанам явно нужно придумывать альтернативные маршруты на время проведения работ.

Наталья