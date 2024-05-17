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На каком кольце в Пскове можно ездить по встречке?

На дорогах Пскова продолжаются бесконечные эксперименты над водителями. Возьмем для примера многоходовочную историю с круговыми перекрестками. Полезная и хорошая изначально затея постоянно дискредитируется всевозможными изменениями и поправками, полностью меняющими весь смысл. Постоянно происходят колебания «генеральной линии партии» и шарахания из стороны в сторону.

Сначала всех приучили смотреть на знаки приоритета. В одних местах кольцо было настоящее (как на Труда - Инженерной), в других - поддельное (площади Победы и Героев-Десантников). Потом главным стал транспорт на круговом движении. Это было понятно и логично. На следующем этапе решение пересмотрели: в некоторых случаях направление главной дороги может не совпадать с кругом.

Далее на двух перекрестках Пскова появилась турборазметка. Только начали привыкать, как она истерлась. По каким правилам сейчас двигаться? По старым или по новым? Сейчас ситуация ожидания. Образно говоря, все стоят, ждут, приложили ладошку козырьком и пристально вглядываются за горизонт. Где там этот разметочный подрядчик? Скоро ли решит нашу проблему?

Удобства круговых перекрестков портят всевозможные недоделки. Например, как-то выяснилось, что дорожные знаки на кольце у «Акваполиса» не запрещали двигаться по Кузбасской дивизии к Западной по встречной полосе. Причем все было согласно проекту. Вскрываются и другие недостатки.

В редакцию Псковской Ленты Новостей обратился читатель, который заметил «казус» на круговом перекрестке Инженерная - Индустриальная. Нет ни одного дорожного знака приоритета при выезде на него с Инженерной или Индустриальной в обоих направлениях. Комбо «Уступи дорогу» и «Круговое движение» имеется только на выезде от поликлиники №3.

«Значит, если знака 4.3 "круговое движение" перед перекрестком нет, то, исходя из новой формулировки ПДД, принцип "на круге главный" отменяется. В этом случае надо ехать по знакам, а если их нет - двигаться по правилу "помеха справа", иными словами, заезжать на круг первым. Но все потоки, едущие по кругу, в данном случае правила не соблюдают, а в часы пик там сплошной затор», - фантазирует автор в обращении.

В своем письме он просит у СМИ ходатайства в ГИБДД и администрации города в устранении этого «кругового» хаоса.

К большому сожалению, автор обращения забыл приложить марку и госномер автомобиля, а также график передвижения через перекресток. Можно было опубликовать в разделе «дорожные опасности».

Специалисты городского ГИБДД железобетонно подтверждают: дорожный знак «Круговое движение» - это уже однозначный повод уступить дорогу всем, кто находится на кольце. Знак «Уступи дорогу» дополнительно к нему не требуется. При условии, что в комплекте с кольцом нет знака направления «Главная дорога», и она не отличается от кольца.

Мы часто слышим, что в Пскове мало, кто смотрит на дорожные знаки, а передвигаются по привычке. «Все это верно», - думаешь, когда уворачиваешься от очередного встречного автомобиля на Ипподромной. Подозреваю, что и ответственные службы редко обращают внимание на дорожные знаки и смысловую нагрузку.

Давайте прогуляемся по улице Индустриальной и путепроводу (он же «виадук», он же «Горбатый мост», он же Гоша ). Два занятных факта.

Едем по Индустриальной со стороны Новаторов, спускаемся по путепроводу на кольцо с Инженерной. А откуда мы узнаем, что впереди перекрёсток с круговым движением? А вот ниоткуда. Со стороны путепровода на Индустриальной вообще нет ни одного дорожного знака, обозначающего наличие кругового движения впереди. Есть только «пешеходный переход» и ещё кое-что.

Согласно универсальному принципу разрешено все, что не запрещено, следовательно, при движении с путепровода ничто не мешает повернуть налево. Движение по часовой стрелке по кольцу приравнивается к выезду на встречную полосу, но мы с вами едем по Индустриальной, про «круг» ничего не знаем. Мало того, некоторым видам транспорта непосредственно разрешается создать опасную ситуацию.

При движении по путепроводу видим дорожный знак «Движение направо или налево» в комплекте с дополнительной табличкой «8.4.1» «Грузовые автомобили». Следовательно, седельные тягачи и прочая грузовая техника может на законных основаниях поворачивать с путепровода на кольцо налево и безнаказанно шпарить по встречной полосе.

До реконструкции перекрестка грузовикам с путепровода была закрыта улица Индустриальная в сторону Летнего сада. Перекресток переделали, а несостыковку упустили из виду.

Так что будьте аккуратнее при движении по кольцу и не удивляйтесь грузовику на встречной полосе. Уверен, это еще не все приготовленные сюрпризы.

Денис Бахтин

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