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Зачем на Юбилейной нужны «лежачие полицейские»?

Главная дорожная новость недели – планы по установке искусственных дорожных неровностей на улице Юбилейной в Пскове. Глава Пскова Борис Елкин подтвердил намерение в прямом эфире программы «Кузница» на ПЛН FM. Никаких шуток. На полном серьезе речь идет об установке «лежачих полицейских».

Официально называются две причины для установки. Первая – сильная загруженность перекрёстка Юбилейная – Яна Райниса. В дни Радоницы, Троицы заметен сильный приток транспорта на кладбище в Орлецах. Появилась новая точка притяжения - пляж «Воздух». А на 21 июля прогнозируется транспортный коллапс на время открытия нового парка развлечений.

Вторая причина – аварийность на развязке Юбилейная – Яна Райниса. По официальной терминологии Госавтоинспекции, это «очаг аварийности» (три и более ДТП одного вида с пострадавшими). В таких местах ставят камеры фотовидеофиксации и принимают другие непопулярные решения. Это называется «доигрались». За 2023 год в этом месте зафиксировано 3 столкновения, в которых ранено 5 человек: 11 февраля, 5 июля и 13 сентября. Это только за один год и только с пострадавшими. А если посмотреть другие года и ДТП с материальным ущербом, ощущение массовости усилится.

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Когда я погружался в историю ДТП на этом перекрестке, почувствовал себя героем Стивен Кинговской «Оно». Там есть момент, когда один из персонажей листает старые подшивки в библиотеке и обнаруживает что клоун-убийца возвращается каждые 28 лет уже пару-тройку столетий. Убита куча людей, но из-за короткой памяти поколений никто не помнит всех ужасов. Здесь похожая история. Только «летаем» мы не раз в 28 лет, а гораздо-гораздо чаще.

Проверить все очень просто. На пересечении Яна Райниса и Юбилейной все ДТП имеют привязку к ближайшему зданию - дом №3 по Великорецкой. Забиваем в поиске на сайте ПЛН слово «Великорецкой» и изучаем архив.

Смотрите, что получается. Ночью 15 июня 2024 г. напротив дома №3 по улице Великорецкой Renault Scenic сбил опору освещения. Никто не пострадал.

13 сентября 2023 г. водитель Lada Kalina, двигаясь с второстепенного направления, не уступил дорогу автомашине Skoda Octavia. Пострадали двое.

11 февраля 2023 г. в 20.45 женщина за рулем Hyundai Solaris не справилась с управлением, наехала на бордюр, на стойку с дорожными знаками. Затем автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся c Renault Logan. Три человека пострадали.

24 января 2023 г. на Великорецкой у дома №3 водитель Volkswagen Touareg не справилась с управлением в результате заноса и допустила наезд на столб линии электропередач. Водитель от госпитализации отказалась.

1 августа 2022 г. «Лада-210740» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с двумя машинами Lada Vesta и Renault Duster. За медпомощью обратилась пассажирка Renault.

10 июля 2021 г. у того же дома № 3 столкнулись Renault Sandero и Lada Kalina. «Калина» мчала по прямой в сторону моста имени 50-летия Октября, а «Сандеро» выезжал со стороны Корытово.

19 мая 2021 г. Subaru Tribeca вылетел с дороги и прилег на левый бок рядом с мостом 50-летия Октября. Водитель не справился с управлением. Пострадавших нет.

Копаем еще глубже – наезды на пешеходов. 14 апреля 2021 г. ВАЗ-2109 двигался со стороны улицы Яна Райниса и сбил девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в областную больницу.

30 января 2020 г. Hyundai Solaris сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали с переломами ребра и предплечья.

Есть и совсем печальное. 2011 год, утро 15 апреля. На перекрестке Юбилейной и Яна Райниса столкнулись автомобиль «Ока» и Volkswagen Touareg. Водитель «Оки» из левого ряда поворачивал направо, а в правом ряду ехал Volkswagen Touareg. Пожилая пара в «Оке» погибла на месте происшествия.

Словом, перекресток с богатой аварийной историей. Но виновато не место, а люди. Особой логики в происшествиях нет, как не ищи. Часто встречается марка «Рено», но это немного не то. Кто-то ехал с моста, кто-то из Корытово. Объединяет одно – все они гнали. Но не самогон. Поэтому задача ответственных лиц – сделать так, чтобы истории не повторялись.

В будущем заявлено устройство большого кругового перекрестка для улучшения пропускной способности и уменьшения аварийности. По словам Бориса Елкина, кольцо должно быть не как на Инженерной и Индустриальной. Это должен быть полноценный перекресток, с современными радиусами и с широкими полосами для движения.

Пока управление городского хозяйства обсчитывает стоимость проекта, потом будет поиск денег, закупка на изготовление проекта и только потом сами работы. История небыстрая, в качестве временного решения и предполагается установка ИДН. Почему именно неровность? Светофор стоит дорого и как временный вариант не имеет смысла. К тому уже он будет сильно тормозить движение.

Новейшая история Пскова богата случаями установки «лежачих полицейских» на магистральных улицах. Это не только набившие оскомину неровности на Коммунальной в «яме».

С 2014 по 2020 год пролежал ИДН на Горького на перекрестке с Люксембург для безопасности учащихся школы с ослабленным зрением. Необходимость в сооружении отпала после установки светофора.

Автобусный парк в свое время пролоббировал ИДН при выезде с проспекта Энтузиастов на улицу Труда. Доблестные псковичи старательно подкидывали работу кузовному цеху транспортного предприятия, а дом 47 на Труда мелькал в сводках происшествий не реже чем Великорецкая, 3. Сейчас проблема ушла вместе с ликвидацией выделенной полосы автобусов.

До создания кольца на перекрестке Кузбасской дивизии и Владимирской было модно стоять в пробках из-за установки ИДН. После замены на кольцо все стало очень просто.

Объединяет все случаи одно обстоятельство. Все названные выше искусственные неровности были временными, до решения проблемы аварийности более простым и одновременно более затратным (время и деньги) способом. На Коммунальной аварийность ушла. Люди отвыкли пересекать широкую дорогу по старым тропам, лежачих полицейских постепенно демонтировали.

Известно, что «лежачие полицейские» на дамбе будут пологими, в асфальтобетонном исполнении. Будут применяться «не для полной остановки, а для успокоения движения». Эксперты проводят аналогии с лежачими полицейскими на Печорской и Ипподромной (до ремонта). Проехал и заметил только на «гребне волны».

Будет лежачий полицейский на ширину проезжей части со стороны моста, чуть не доезжая до развязки. Со стороны Красноармейской набережной, не доезжая до развязки, также будет лежачий полицейский. Только на две полосы, на встречном потоке нет необходимости.

На успокоение работает и камера фотовидеофиксация (напоминаю, на скорость 40, все про нее постоянно забывают). Предыдущую опору завалил хорошо принявший на грудь (1,168 мг на литр) гражданин на «Рено». Но камера выжила, оправилась от ударов судьбы и переехала трудиться на другую сторону дороги. По идее можно было еще поиграться с фотовидеофиксацией. Установить второй комплекс с прицелом в сторону дамбы, как та пара «скворечников» на Чудской, 1. Или «стрелять» по движению с Яна Райниса на скорость и лупить со всех за проезд знака STOP. Как на перекрестке дорог на Кусву и на Родину. Тоже еще одно веселое место, где после установки комплекса, похоже, все подуспокоилось.

Было бы неплохо физически разделить встречные потоки – разделительной полосой или столбиками. Хотя бы на участке от моста имени 50-летия Октября до существующего газончика. Чтобы не было вылетов на встречную полосу.

Опрошенные нами эксперты в основном сходятся во мнении, что «лежачие полицейские» на Юбилейной – наименьшее из всех зол. Как это будет работать, скоро увидим. Другая сторона медали - в случае ухудшения ситуации может быть закрыт поворот налево с Яна Райниса. Придется ехать разворачиваться на площадь Героев-Десантников. Подобный опыт успешно применялся до создания развязки в 2007 году. Тогда перекресток имел обычный т-образный вид, а поворот налево с Райниса на Юбилейную разрешался только в определенные дни недели и часы.

Особенно «радостно» будет жителям Корытово. Других альтернативных путей транспортного сообщения у них нет. По словам представителя «Убитых дорог» Николая Мелькова, теоретически можно доработать давно забытый проект Южного обхода Пскова, но мы тут еще немного с Северным не разобрались.

Вообще, как обращают внимание псковичи, Юбилейная у нас самая несчастная из всей тройки трех главных улиц. На Октябрьском проспекте разрешенная скорость 60 км/час, на Рижском в основном в 50 км/час, а на Юбилейной в нескольких местах 40 км/час.

Для поворотов налево с Юбилейной на Народную - Маргелова никак не сделать отдельных полос. Из-за этого в час пик создаются, как сейчас принято говорить, «заторовые ситуации» (подразумевается, что до настоящих пробок нам далеко). Возле Дома офицеров поворот налево и разворот постоянно замедляют поток. Нужны полосы для поворота налево как на Юбилейной - Мирной и Юбилейной – Достовалова.

На пешеходном переходе у дома 14 по Юбилейной искусственно затянуто время работы красного сигнала светофора. Пешеходы успевают и улицу перейти и от перехода ещё метров на двадцать отойти, а авто вынуждены стоять. И знак 40 был нужен до установки светофора.

У псковичей есть претензии и к конфигурации перекрестка Юбилейная/ Райниса. Изначально выезд с Райниса сделан не по-человечески - под острым углом с пересечением полосы - это если надо с сторону Рижского. «Приходиться стоять между полос с неестественно вывернутой головой назад и ждать свободной дороги это позор проектировщиков», - пишет один из пользователей дороги в соцсетях.

В любом случае, 21 июля возможности улично-дорожной сети и организаторские способности пройдут (или не пройдут) проверку на стресс. Горожане выстроятся в километровые очереди на новое колесо обозрения. Надежда Бабкина со своим песенным марафоном и перекрытием Октябрьской площади 30 июня будет нервно курить в углу. Запрещать парковку на Яна Райниса или не запрещать, все равно все будут стоять по обочинам. Всех не эвакуируют, а инспекторы ДПС будут заняты разруливанием проблем с общественным транспортом и разбором ДТП.

И вообще: кто вам сказал, что дорожное движение должно быть удобным? Очень хочется, но первую очередь его стараются делать безопасным. Как с созданием выделенной фазы для пешеходов на перекрестке Коммунальной и Народной. Водителям дольше ждать, зато меньше рисков. Нет людей, любящих стоять в пробках. Все хотели бы зеленую улицу. Но так не бывает. Поэтому готовимся страдать.

Денис Бахтин