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«Выход горбатого». Пять вопросов о «лежачих полицейских» на дамбе

В соцсетях буря эмоций, негатива и недоумённых вопросов по поводу установки «лежачих полицейских» на улице Юбилейной в Пскове. Что хочется сказать по этому поводу. Будучи за рулем, принципиально стараюсь не ездить по улицам с искусственными дорожными неровностями, хотя полностью избегать их не получается. Радости от их появления на Юбилейной не испытываю, но давайте разберемся объективно.

Первый вопрос - зачем всё это? Почему пришла в голову идея установить «лежачих полицейских»?

Вопрос задают самые невнимательные. О планах установки неровностей было давно известно, писалось и говорилось много раз. На перекрестке Юбилейная - Яна Райниса в Пскове сложился крупный «очаг аварийности». Цифры Госавтоинспекции: только с начала года в этом месте произошло 5 дорожно-транспортных происшествий с 6 пострадавшими. Предысторию прошлых лет смотрите здесь.

На фото: Столкновение 13 сентября 2023 г.

К установке ИДН пришли не сразу. Сначала попробовали камеру фотовидеофиксации для успокоения потока, она тоже пострадала от пьяного водителя. Если с аварийностью не справляется комплекс «Атом», настал выход «горбатого» средства организации дорожного движения.

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В Корытово появляются новые точки притяжения. Открылся пляж «Воздух». В жаркие дни обочины возле интеграционных мастерских на Яна Райниса заставлены машинами. В ближайшее время население устремится к новому парку аттракционов «Волшебная гора». В разы увеличивается риск новых аварий на перекрестке с Юбилейной. «Ареопаг» организаторов дорожного движения в лице администрации города, Госавтоинспекции и общественников из «Убитых дорог» посовещался и пришел к непопулярному и неотвратимому решению. А все такие решения на псковских дорогах имеют общее свойство: принцип коллективной ответственности. Виноват один, а страдают все.

Второй вопрос - как можно было установить искусственную неровность на магистральной улице?

Практика в Пскове давно наработана, имеется богатый опыт и в других регионах. Правильная формулировка вопроса звучит так: насколько сильно новые неровности замедлят движение? В четверг все увидели, как стоит движение на Кузнецкой от площади Победы в сторону площади Героев-Десантников и на мосту 50-летия Октября. Это было в момент установки неровностей и при условии одной закрытой полосы.

Заторы отсутствуют. Скриншот с камер Pskovline на 09.30 19 июля 2024 г.

Потом со стороны центра города уплотнение потока сократилось и начиналось от площади Героев-Десантников. А сегодня по камерам в утренние часы никаких пробок и вовсе не видно.

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Можно возразить: сейчас все прочитали новости и поехали в объезд. Возможно. Но настоящий экзамен новым неровностям еще предстоит сдать. Это будут дни наплыва в первое время работы «Волшебной горы» и особенно в сентябре, когда все вернутся из отпусков и начнут развозить детей по школам – садикам – детским кружкам. Юбилейная утром и вечером практически стоит, по оценке Владимира Папорта, ещё один добавивший участок особой роли не играет.

Третий вопрос, на мой взгляд, самый главный из всех: как выезжать с улицы Яна Райниса?

А что, если скорость на Юбилейной замедлится, и будет меньше «окон» в потоке, чтобы выбраться на Юбилейную? Пока рассуждать об этом рановато. Если и произойдет замедление движения со стороны Яна Райниса, никто не даст парализовать движение транспорта из Корытово. Всегда можно внести коррективы и исправить любое решение.

Четвертый вопрос, самый частый - почему глава города Борис Елкин обещал асфальтовый «полицейский», а сделали резиновый?

Скрытый подтекст жалобы такой: люди ждали, что неровность будет более пологой. А ощущаемое пятой точкой говорит об обманутых ожиданиях. Замена материала произошла по объективным причинам.

Во-первых, Госавтоинспекция Пскова не согласовала асфальтового «лежачего полицейского». Улица магистральная, творческие поделки недопустимы. Во-вторых, контракт на содержание улиц не предусматривает устройство асфальтовых «лежачих полицейских». Их давно не применяют, никто и не подумал включить такое в список возможных работ. Проще положить монолитного «лежачего полицейского».

Наконец, пятый вопрос, который следует задать.

ИДН анонсированы как временная мера. Они могут быть демонтированы в случае исчезновения очага аварийности или устройства кругового перекрестка. Очень интересует – сколько будет стоить проект? Найден ли источник финансирования? Когда он будет готов? Когда ждать появления еще одного перекрестка с круговым движением?

Круги хорошо доказали свою эффективность в Пскове. Главное – лишить возможности покидать кольцо из внутренней полосы. Нужны разметка со стрелками, направляющие бордюрчики. При приемке проекта внимательно изучить предложенную проектировщиком расстановку дорожных знаков. Чтобы не было как на перекрёстке Инженерной – Индустриальной, где при движении с путепровода нет обозначения кругового перекрестка.

По оценкам экспертов, риск запрета поворота направо налево с улицы Яна Райниса на Юбилейную очень высок. Еще одно происшествие, и привет. Грузовики и автобусы при движении из Корытово давно используют схему движения с поворотом направо и разворотом на площади Героев-Десантников. Пора готовиться и остальным.

Водителям легкового транспорта - тренироваться разворачиваться на площади Героев-Десантников. Администрации города – заключить контракт с волшебником, который превратит разрыв в разделительной полосе Юбилейной в обыкновенный газон. Надо сразу решить, чем засадить будущую клумбу – пионами или тюльпанами.

Денис Бахтин