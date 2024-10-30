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Вломите ему первым

В интернете частенько встречаются неадекватные комментарии на тему: «Все, кто выкладывает фото и видео нарушений ПДД на всеобщее обозрение, - это стукачи». Недалекие граждане ошибочно обвиняют в стукачестве заинтересованных горожан, которые хотели принудить разных нехороших людей к соблюдению общеизвестных правил и призвать их к порядку. В соцсетях можно увидеть нелепые обвинения: «крыса» или «стукач».

Тут надо немного разобраться в мотивации. Видео и фото выкладывают для привлечения внимания. Самые опытные заодно направляют и обращение в Госавтоинспекцию через онлайн-сервис, не забывая простейшую триаду обязательных составляющих протокола об административных правонарушениях: дата, время, место. А если вы совершаете звонок по номеру 102, лучше начать с названия населённого пункта.

Обвинения в «стукачестве» - это от неграмотности и подмены понятий. Стукач - это человек, который предает общие интересы своей группы - передает информацию о членах этой группы лицу, имеющему власть и возможность применять санкции к этой самой группе. Если ты вместе с подельниками вынес мешок сливочного масла из продуктового супермаркета, а потом позвонил в полицию и всех сдал, да, ты - классический стукач.

Встреча с пьяными водителями не входит в мой круг интересов. Сюда же можно отнести любителей проскочить перекресток на красный сигнал светофора, проехать по улице Труда в несуществующей средней полосе. Они не входят в круг моих доверителей. Я не подписывался поддерживать всех кретинов на дорогах и потакать всем их шалостям.

Кого не хочется видеть на дорогах: несознательную алкашню (с упором на несознательная, можно бухать и потом сутки ходить пешком), лишённых прав, психов, неуравновешенных, неадекватов. Сюда же исполнители опасных обгонов на трассах и любители круглосуточно орущей музыки и прочие категории отщепенцев.

Еще сюда относятся внутряшечники на круговых перекрёстках. Слепые, которые игнорируют знаки одностороннего движения. Классификация очень условная и абсолютно не охватывает все многообразие сложных и разнообразных видов дичи, которые творят на псковских улицах.

Всё вышеперечисленное я не считаю «своим», не разделяю эти ценности и ни капли не уважаю. Всему этому безобразию не место на дороге. Его надо выкорчёвывать всеми доступными способами. С какой стати я должен уважать этих людей, и кто сказал, что мы предаем их интересы?

Все это богатое разнообразие водительской фауны я не хочу видеть ни в средней, ни на встречной полосе. Думаю, и вы тоже. Надо действовать. Чего я не могу понять, так это что мешает обратиться в полицию. Конкретный пример. Пьяный водитель устраивает тройное ДТП в Неёлово на федеральной трассе.

При этом удивительно читать комментарии людей, которые ехали сзади, пока пьяного впереди мотыляло по всей дороге, и он двигался «до точки назначения». А когда происходит непоправимое, в соцсетях начинают закатывать истерики. Виноваты все вокруг. Существует огромный неудовлетворённый запрос на социальную справедливость на дорогах. В условиях, когда сил дорожной полиции объективно не хватает на все безобразия, нужна массовая общественная поддержка. Условная бабуля советской закалки, которая подойдет и даст нарушителю общественного порядка размашистую затрещину. Надо не только надеяться на полицию, но и при необходимости проявить инициативу. Позвонить лишний раз в дежурную часть. Позвонить с мобильного очень просто - по короткому номеру «112».

Неужели никто не видел, как пьяный человек садится за руль? У нас 90% населения живет в многоквартирных домах. Даже ночью кто-нибудь может курить на балконе и увидеть пьяного. Не говоря уже про людей, которые в силу профессии могут заметить неладное.

Очень благодарен всем, кто звонит в полицию и предупреждает о пьяных за рулём и просто о водителях с неадекватными манерами. Телефон 112, круглосуточно. Только сообщения: «Петров на Приоре всегда ездит пьяным, ловите его», - не подходят. Нужны четкие составляющие: дата, время и место. Для ускорения появления полиции надо сообщить признаки, по которым вы сделали вывод об употреблении алкоголя.

Несколько месяцев товарищу разбило рабочую машину в хлам пьяное тело на «Лансере», которое умудрилось проехать от Середки до Богданово незамеченным и на полной скорости врезалось сзади. Приехавшие на место ДТП родственники даже не скрывали: в прошлом виновник уже отсидел по «водительской» статье. Поэтому не ждите, пока пьяный приедет сам, и нанесите ему превентивный удар.

Денис Бахтин, иллюстрация: нейросети