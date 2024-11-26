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Куда сдать старые покрышки?

В ноябре и в мае у многих водителей традиционно возникает вопрос – куда девать старые автомобильные покрышки? Как правильно утилизировать ненужные «тапки» от машины?

Для начала обратимся к цифрам «поголовья» автомобилей в регионе. На 2024 год в Псковской области зарегистрировано 363 297 транспортных средств. У них должен быть 1 млн 453 тысяч 188 колес. Разумеется, это очень условно, потому что среди транспортных средств есть и двухколесные, и восьмиколесные. У большинства автовладельцев два комплекта — зимний и летний. Если представить, что у каждого есть второй комплект, это количество умножим на два и получим около 3 миллиона автомобильных покрышек. Опять же, это весьма и весьма условно. Может быть всесезонный комплект.

Мы знаем, что есть люди, которые даже зимой гоняют на лете. И наоборот, летом у них стоит «снежинка». Причем это могут делать сознательно. В псковских шиномонтажах иногда советуют докатывать «зиму» в жаркие месяцы, чтобы сэкономить на весенней переобувке. Подразумевается, что осенью владелец приобретет новый зимний комплект. А есть запасливые хомячки, хранящие в гаражике несколько шин на выбор.

Эксплуатационный срок службы шин — пять лет. Если менять раз в пятилетку лишь один из двух комплектов, самый грубый подсчет показывает: ежегодно в регионе на выброс идут минимум 300 тысяч бэушных покрышек. Как вы думаете, сколько покрышек принимают на утилизацию уполномоченные организации?

В нашем городе места скопления старых покрышек — это контейнерные площадки, особенно у ворот гаражных кооперативов. Время от времени в Пскове и в окрестностях находят свалки автомобильных шин в лесном фонде. К примеру, в июле 2023 года свалку автомобильных шин обнаружили рядом с местом пала травы на земельном участке сельскохозяйственного назначения в Псковском районе.

Помойка? Точно нет. Многие выносят покрышки на помойку, но это не выход из ситуации.

Здесь мне придется включить душнилу и напомнить, что автомобильные шины отнесены к отходам III–IV группы опасности. Срок разложения 120–140 лет. Они подлежат утилизации, то есть вторичному использованию и применению. Они не входят в состав твердых коммунальных отходов, поэтому не могут быть утилизированы региональным оператором по обращению с ТКО.

Покрышки необходимо сдать специализированным организациям, осуществляющим данный вид деятельности и имеющим соответствующую лицензию. Единственный случай, когда можно оставить резину на помойке, – если они еще могут походить хотя бы немного.

Сжигать? Не выход. При сгорании тонны отработанной резины в воздух испарится около 250 кг сажи и улетучится полтонны ядовитых газов.

Чем опасен дым горящих шин? При горении резины выделяется плотный черный дым, содержащий токсические газы, в том числе: канцерогенную сажу (вызывает раковые заболевания), оксиды серы (вызывает раздражение дыхательных путей и слизистой оболочки глаз), сероводород, цианистый водород (синильная кислота) - высокотоксичное соединение и другие. Вдыхание черного дыма – копоти, может привести к токсичному поражению бронхов, а наивысшая степень отравления – это токсичная пневмония.

Найти новое применение? С 2021 года в России запрещено использовать автомобильные покрышки во дворах и на газонах, в том числе – создавать из них скульптуры и ограждения, спортивные и детские аттракционы.

Запрещается использовать автомобильные шины для организации клумб и площадок, так как при нагревании шины выделяют вредные вещества в воздух и почву. Частицы каучука и смолы, которые входят в состав автопокрышки, проникнув в лёгкие человека с вдыхаемым воздухом, могут стать причиной возникновения аллергии, астмы, конъюнктивита и даже онкологических заболеваний. Шинные мастера и здесь находят выход и просторы для творчества. Опять же это не снимает проблему, куда девать покрышки.

Для минимизации вредного воздействия на экологию существует услуга утилизации старых автомобильных шин и покрышек

Многие интуитивно понимают, что покрышки представляют некоторую ценность. Но ошибочно полагают, что их можно сдать за деньги. Топ-10 выдачи в Яндексе по запросу «утилизация шин Псков» выглядит так:

На сдаче мусора заработать сложно. Некоторые категории отходов можно определить на переработку. Больших денег вы на этом не поднимете, можно рассматривать это как чаевые за ответственное отношение к природе. Категории мусора, на которых можно сделать некий кэшбэк, мы рассмотрим как-нибудь в другой раз.

Сдать за деньги. Платят не вам, платите вы. По идее заняться приемом для утилизации могли бы продавцы покрышек, особенно крупные шинные центры. На сайтах двух крупных псковских шинных магазинов нет ни слова про утилизацию. Поэтому остается только рассмотреть предложения компаний, занимающихся разными видами отходов.

Псковская компания «АСПО» призывает всех автомобилистов проявлять сознательность и любовь к родному краю. В мае и в ноябре компания несколько раз объявляла акцию по приёму автомобильных шин со скидкой 30%. Правда, в ноябре этого года такой акции не было. Цена на период акции в последний раз составляла 9 рублей 20 копеек за 1 кг.

Принимаются легковые и грузовые покрышки не крашенные, а также камеры. Всю принятую резину «АСПО» обещает отправить на утилизацию и без ущерба природе. Покрышки придется везти самостоятельно на улицу Декабристов, 15/44, офис работает только в рабочие дни с обедом.

Есть и другие компании, готовые принять автомобильные шины:

«Спецтранском» (​деревня Котово, Псковский район, улица Котово, дом 5)

«П.А.В.-транс» ​ (город Псков, улица Евлентьева, дом 3-а)

«Синтэко» (город Псков, улица ​Советской Армии, дом 64)

СПРАВКА:

Из продуктов переработки покрышек делают новую востребованную продукцию:

• новые автомобильные шины;

• резинотехнические изделия;

• гидроизоляционные материалы;

• подошвы для обуви;

• тротуарную резиновую плитку, бордюры;

• бесшовные и рулонные покрытия из резиновой крошки и другое.

Продать? На бытовом уровне продажа самый оптимальный способ снять с себя бремя решения проблемы и переложить ее на покупателя. Второй комплект резины на неподходящий сезон остается в багажнике как бонус для покупателя либо продается отдельно. Старые покрышки легко продаются по отдельности. Независимо от степени износа, покупатели всегда находятся. Наконец, иногда можно просто оставить старые колеса в шиномонтажах, если это разрешается. Разумеется, глобально вопрос это не решает.

Утилизация автомобильных покрышек - область, которая сейчас не охвачена нормативным регулированием. Проблему, актуальную для всех субъектов России, обсуждали в мае 2019 года депутаты Северо-Запада на заседании постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) по экологии.

«Область утилизации покрышек не имеет отношения к твердым коммунальным отходам. И решением данного вопроса является развитие систем утилизации таких отходов от населения. Бизнес - утилизирует нормально, это обязанность. А население просто выбрасывает покрышки, везет их в лес. В Петербурге сбор покрышек осуществляют коммерческие организации. Но, к сожалению, по этой области отсутствует план работы. Сейчас она ничем не охвачена, - поделился опытом своего субъекта представитель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Владислав Горский. - У нас нет информации ни о количестве, ни о том, куда это все идет. На Северо-Западе России эта проблема далека от разрешения». Депутаты северо-западных субъектов согласились, что проблема требует законодательного регулирования, и наметили планы проработки вопроса. Но никаких изменений за прошедшие пять лет не видно.

Денис Бахтин