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Правительство РФ с 1 марта ввело лицензирование автобусных перевозок

Правительство РФ с 1 марта ввело лицензирование деятельности по перевозке пассажиров автобусами, соответствующее постановление от 27 февраля 2019 года №195 опубликовано в пятницу на сайте кабмина.

Как отмечается в сообщении, данный шаг «будет способствовать повышению безопасности пассажирских перевозок, позволит создать равные условия допуска к осуществлению перевозок для всех перевозчиков и внедрить риск-ориентированный подход при лицензионном контроле за перевозками пассажиров автобусами».

Проект постановления был внесен Минтрансом РФ.

При этом также отмечается, что федеральным законом от 30 октября 2018 года №386-ФЗ «внесены изменения в федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности», в соответствии с которыми с 1 марта 2019 года деятельность по перевозкам пассажиров и других лиц автобусами подлежит лицензированию».

Согласно законодательству лицензионные требования устанавливаются положениями о лицензировании конкретных видов деятельности.

«Подписанным постановлением устанавливаются лицензионные требования к соискателю лицензии на осуществление перевозок пассажиров и других лиц автобусами, список документов, представляемых соискателем лицензии в лицензирующий орган, лицензионные требования к лицензиату, которые он обязан выполнять при осуществлении перевозок, порядок лицензирования, критерии отнесения деятельности лицензиатов к категории риска и периодичность проведения плановых проверок в зависимости от категории риска», - говорится в материалах.

Как указывается в положении о лицензировании автобусных перевозок, лицензирующим органом выступает Ространснадзор. «Лицензируемая деятельность включает перевозки пассажиров автобусами лицензиата на основании договора перевозки пассажира или договора фрахтования транспортного средства (коммерческие перевозки) и (или) перевозки автобусами иных лиц лицензиата для его собственных нужд», - отмечается в тексте положения.

При этом соискатель лицензии обязан назначить сотрудника, который будет отвечать за обеспечение безопасности дорожного движения. Данный сотрудник должен иметь аттестацию «на право заниматься соответствующей деятельностью», «или в случае, если соискатель лицензии является индивидуальным предпринимателем и намерен осуществлять указанную деятельность без привлечения наемных работников, пройти такую аттестацию».

Кроме того, соискатель обязан иметь лицензию на медицинскую деятельность для проведения предрейсовых и послерейсовых осмотров, либо заключить договор на оказание таких услуг с юрлицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим такую лицензию.

Для получения лицензии соискатель должен направить в Ространснадзор соответствующее заявление, а также копию приказа о назначении ответственного за безопасность, копию договора на проведение медосмотров и копии свидетельства о регистрации транспортного средства каждого автобуса «и, если автобусы соискателя лицензии не являются собственностью соискателя лицензии, а используются на ином законном основании, копии документов, подтверждающих указанное основание владения автобусом соискателя лицензии».

Автобусы, на которых будут выполняться перевозки, должны проходить предрейсовый контроль технического состояния, а также должны быть оснащены тахографами для контроля режима труда и отдыха водителей и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Лицензиат также должен осуществлять техобслуживание автобусов в соответствии с их документацией, обеспечивать места их стоянки, передавать сведения о пассажирах и персонале (экипаже) автобуса в автоматизированную централизованную базу персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) автобусов лицензиата в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 11 Федерального закона «О транспортной безопасности».

Также лицензиат должен соблюдать особенности режима труда и отдыха водителей, проводить их инструктаж и стажировки, планировать мероприятия «по предупреждению дорожно-транспортных происшествий», анализировать ДТП с участием своих автобусов.

Положение устанавливает порядок включения сведений об автобусах лицензиата в реестр лицензий и список требуемых для этого данных, а также целый ряд условий для этого.

Контроль за соблюдением условий положения осуществляется Ространснадзором в ходе плановых и внеплановых проверок лицензиатов, а также осмотров автобусов.