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Псковичам рассказали, как снять налогообложение с несуществующего автомобиля

Отменить налогообложение автомобиля, прекратившего свое существование, можно, предоставив в налоговую службу необходимые документы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УФНС России.

Исчисление налога в отношении транспортного средства, прекратившего свое существование, заканчивается с первого числа месяца его гибели или уничтожения на основании заявления, представленного в налоговый орган. Вместе с заявлением налогоплательщик (владелец ТС) вправе направить подтверждающие факт уничтожения документы. Если же указанные документы отсутствуют в налоговом органе, то все необходимые сведения запрашиваются у иных государственных органов и лиц, располагающих ими

Когда прекращение существования автомобиля обусловлено только желанием его собственника (то есть происходит не в результате аварий, стихийных бедствий, обстоятельств чрезвычайного характера или иной непреодолимой силы), применяют правила снятия транспортного средства с государственного учета.

В таком случае это происходит после утилизации транспортного средства по заявлению владельца или уполномоченной организации. Вместе с ним, согласно правилам госрегистрации ТС в органах ГИБДД МВД России, представляется документ (свидетельство или акт) об утилизации, подтверждающий факт уничтожения автомобиля.

Кроме того, в рамках межведомственного электронного взаимодействия сведения о снятии автомобиля с регистрационного учета в органах ГИБДД МВД России (независимо от оснований) автоматически поступают в налоговые органы.