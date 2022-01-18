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Нетрезвых водителей остановили полицейские в Великих Луках и Новоржеве

Нетрезвые водители повторно попались полицейским за рулем в Великих Луках и Новоржеве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, утром 22 января в Великих Луках по проспекту Гагарина на автомобиле «Форд Фокус» передвигался великолучанин 1974 года рождения. Дорожные инспекторы установили, что он был в нетрезвом виде.

Кроме того, 21 января около 20.00 в Новоржеве у дома по улице Пушкина полицейские остановили для проверки автомобиль «Датсун». Выяснилось, что им управлял 45-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности, напомнили в пресс-службе УМВД.