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Пьяного водителя СеАЗа остановили в Псковском районе

Водителей, которые вновь сели за руль в нетрезвом состоянии, остановили в Псковском и Порховском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днем 8 октября по дороге Неелово - Кривск в Псковском районе на автомобиле СеАЗ ехал местный житель 1987 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения, а вечером 9 октября на дороге Порхов – Хилово Порховского района полицейские остановили для проверки автомобиль Renault. Им управлял 38-летний местный житель в нетрезвом виде.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. Теперь автолюбители понесут наказание в соответствии со статьей 264.1 УК РФ, согласно которой пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.