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Юрий Сорокин о перекрестке на улице Инженерной: В приоритете должно быть удобство людей

Вице-спикер Псковского областного Собрания, член городской комиссии по безопасности дорожного движения прокомментировал проблему организации движения на улице Инженерной в Пскове в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Организация кругового движения в нашем городе иногда удивляет. Есть, конечно, удачные образцы "кругов" – это площадь Героев-Десантников и площадь Победы, но то, что творится на улице Инженерной?! Честно говоря, я боюсь там появляться, потому что непонятно, как ехать и кого пропускать. Для чего таких размеров диаметр круга в центре? Мне ответили, что есть нормы и правила устройства дороги, но мы не для норм должны работать, а для удобства людей. Аварийные ситуации там создаются все время, значит нужно вносить изменения, применять другие нормы. Я думаю, многие согласятся, что это одно из опасных мест в городе», – рассказал Юрий Сорокин.

Начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт уточнил, что юридически перекресток на улице Инженерной в Пскове сделан в соответствии с нормами, однако – с отклонениями от изначального проекта.

«С точки зрения строительных норм – все сделано правильно. С точки зрения проекта, который мы готовили изначально – нет. Изначально ширина закладывалась 4 метра, а не 3,5, как сделали в итоге. На государственную экспертизу этот проект вышел уже с изменениями в 3,5 метра. Изначально, когда мы разговаривали с проектировщиками – минимальная ширина каждой полосы была 4 метра, что позволяло нормально разъезжаться. Сейчас боковой интервал при движении двух машин минимален. Однако, с точки зрения государственной экспертизы, он соответствует предъявляемым требованиям», – рассказал Владимир Папорт.

Он отметил, что проблема на данном участке дороги становится наиболее острой, когда на нем появляются крупногабаритные автомобили и автобусы, так как им необходимо занять намного больше пространства, чтобы попасть на круговой перекресток. А если случается авария с крупногабаритным транспортом – это полностью перекрывает движение на перекрестке.