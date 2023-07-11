Юрий Сорокин о перекрестке на улице Инженерной: В приоритете должно быть удобство людей

Вице-спикер Псковского областного Собрания, член городской комиссии по безопасности дорожного движения прокомментировал проблему организации движения на улице Инженерной в Пскове в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт уточнил, что юридически перекресток на улице Инженерной в Пскове сделан в соответствии с нормами, однако – с отклонениями от изначального проекта.
«С точки зрения строительных норм – все сделано правильно. С точки зрения проекта, который мы готовили изначально – нет. Изначально ширина закладывалась 4 метра, а не 3,5, как сделали в итоге. На государственную экспертизу этот проект вышел уже с изменениями в 3,5 метра. Изначально, когда мы разговаривали с проектировщиками – минимальная ширина каждой полосы была 4 метра, что позволяло нормально разъезжаться. Сейчас боковой интервал при движении двух машин минимален. Однако, с точки зрения государственной экспертизы, он соответствует предъявляемым требованиям», – рассказал Владимир Папорт.
Он отметил, что проблема на данном участке дороги становится наиболее острой, когда на нем появляются крупногабаритные автомобили и автобусы, так как им необходимо занять намного больше пространства, чтобы попасть на круговой перекресток. А если случается авария с крупногабаритным транспортом – это полностью перекрывает движение на перекрестке.