Lexus конфисковали у великолучанина за нетрезвое вождение

Ранее неоднократно судимого 48-летнего жителя города Великие Луки привлекли к уголовной ответственности за нетрезвое вождение (часть 1 статьи 264.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.
В феврале мужчина, которого ранее уже привлекали к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, вновь сел пьяным за руль.
При назначении наказания суд учел смягчающие, а также отягчающее наказание обстоятельства.
Великолучанину назначили наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.
Кроме того, суд решил конфисковать в доход государства принадлежащий мужчине автомобиль Lexus GS300, который он использовал при совершении преступления.