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Lexus конфисковали у великолучанина за нетрезвое вождение

Ранее неоднократно судимого 48-летнего жителя города Великие Луки привлекли к уголовной ответственности за нетрезвое вождение (часть 1 статьи 264.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В феврале мужчина, которого ранее уже привлекали к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, вновь сел пьяным за руль.

При назначении наказания суд учел смягчающие, а также отягчающее наказание обстоятельства.

Великолучанину назначили наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Кроме того, суд решил конфисковать в доход государства принадлежащий мужчине автомобиль Lexus GS300, который он использовал при совершении преступления.