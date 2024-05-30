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Автоюрист поделился неочевидным штрафом на 180 тысяч рублей

Сбитое на дороге животное с точки зрения закона расценивается как ущерб государству, за это водителям грозят крупные штрафы, рассказал автоюрист Лев Воропаев.

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«Пострадавшее в ДТП дикое животное - ущерб государству, который водитель обязан компенсировать. Размер таксы рознится в зависимости от вида животного, условий при которых произошло столкновение. Сумма колеблется от 100 рублей до 180 тысяч, а в случае если погибший зверь занесен в Красную книгу, сумма приумножается в 5-7 раз», - рассказал Лев Воропаев.

По данным отчета научного центра безопасности дорожного движения МВД России, в 2023-м наезд на животное оказался в списке ДТП с наибольшей тяжестью последствий. За год смертность от столкновений со зверями выросла на 13,6% - в 734 происшествиях погибло 92 человека, пишет РИА Новости.