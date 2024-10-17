АвтоМир / За рулём

Почти 50 пьяных водителей выявили за неделю в Псковской области

С 14 по 20 октября в Псковской области выявили 46 водителей в пьяном состоянии, среди которых 7 нарушителей были задержаны повторно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

«Борьбу с пьяными водителями инспекторы ДПС ведут постоянно. Контролировать ситуацию на дорогах также помогают сотрудники других служб и неравнодушные к проблеме пьянства за рулем жители региона. Госавтоинспекция призывает граждан: "Спаси жизнь - сообщи о пьяном водителе". Только совместными усилиями можно повлиять на ситуацию и избежать человеческих жертв», - отметили в ведомстве.

Оставить сообщение о пьяном водителе можно по телефону доверия УМВД России по Псковской области: 8 (8112) 59-22-33.