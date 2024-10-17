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АвтоМир / За рулём

Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Псковский паркинг и тросовые заграждения

11.11.2024 12:36|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).      

В скором времени в России и в Псковской области, в частности, будут меняться нормативы по количеству парковочных мест в новостройках. На данный момент это будет касаться новых проектов многоэтажных домов. Также в регионе рассматривают установку на трассах федерального значения тросовых заграждений, которые призваны не допускать выезд водителей на встречную полосу, тем самым предотвращать лобовые столкновения. Как это отразится на облике города? Станут ли псковские водители более дисциплинированными? Как будет организовано движение на трассе?

Эти и другие вопросы сегодня обсудят ведущие программы «ГорДозор» Андрей Николаев и Николай Мельков. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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