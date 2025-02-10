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Псковичу назначили 200 часов обязательных работ за повторное вождение в нетрезвом виде

Житель Пскова признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Данное преступление квалифицируется по части 1 статьи 264.1 УК РФ, так как обвиняемый ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

10 декабря 2024 года подсудимый, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем марки «ВАЗ-11113». Во время движения по улице Ижорского Батальона он был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. На месте происшествия мужчину отстранили от управления транспортным средством, однако он отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

В ходе судебного заседания подсудимый признал свою вину и искренне раскаялся в содеянном. Суд учел это как смягчающее обстоятельство. В результате мужчина был признан виновным, ему назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ, а также лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.