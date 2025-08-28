«Беседка»: Автосалон «CHERY» на Ижорского, 36 на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 12 сентября.
Такая уж у нас, «плнщиков», традиция - в год юбилея дарить псковичам подарки в виде праздников. Первый мы провели в Пскове в канун Дня защиты детей, второй - для всех горожан - в июле. В конце августа мы пригласили на празднование юбилея наших надежных партнеров и вот в сентябре добрались до автолюбителей.
Одним из партнеров фестиваля станет «Автомобильный Центр Псков» («CHERY» на Ижорского, 36). Почему автосалон принял решение стать партнером автофеста и что представит на его площадке? Какие услуги оказывает «Автомобильный Центр Псков» («CHERY» на Ижорского, 36)? В чем преимущества марки «CHERY»? На эти и другие вопросы ответил директор «Автомобильного Центра Псков» Артем Гаврилов.