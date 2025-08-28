АвтоМир / За рулём

Руководитель «Авто-АС»: ПЛН дает возможность потребителям в одном месте посмотреть разные автомобили

Псковская Лента Новостей, проводя автофестиваль «Автомир 2025» дает возможность псковичам и гостям города в одном месте познакомиться с различными автомобилями. Такое мнение высказал руководитель автосалона «Авто-АС» Лев Пышьев в эфире программы «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«На сегодняшний день у нас в стране представлено большое количество автомобилей из Поднебесной. Это большая конкуренция, большой рынок различных моделей, интересных моделей. Чтобы обычному потребителю определиться в выборе автомобиля, нужно потратить полдня. За это время он проездит по городу, определится», – сказал Лев Пышьев.

Он отметил, что Псковская Лента Новостей предоставляет отличную возможность представить салонам свои автомобили.

«ПЛН предоставляет уникальную возможность именно для потребителя в одном месте посмотреть автомобили разных брендов, марок, которые отличаются друг от друга как внешне, так и технически. Здесь нет вопроса продать кому-то что-то, навязать. Основная задача - это дать потребителю вживую посмотреть несколько автомобильных брендов, которые будут стоять рядом друг с другом, при этом потратив минимальное количество времени», – подчеркнул Лев Пышьев.

Напомним, «Авто-АС» выступает партнером автофестиваля-выставки «Автомир Пскова-25». Здесь будет работать выставка новинок автопрома от псковских автосалонов. Помимо этого, мы готовим развлечения для всех гостей, включая зоны активностей, розыгрыш призов и подарков, а также можно будет послушать шоу автозвука от команды PRT Pskov Racing Team.

Время проведения: 20 сентября с 12:00 до 15:00.

Категория 6+