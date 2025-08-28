АвтоМир / За рулём

Руководитель салона «Авто-АС» озвучил преимущества автомобилей Omoda и Jaecoo

Главные отличия и преимущества автомобилей Omoda и Jaecoo озвучил в эфире программы «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM) руководитель автосалона «Авто-АС» Лев Пышьев.

«Стиль - это дизайн автомобилей современный. Изготовитель следит за тенденциями, изменениями в автомобильной среде. Если мы посмотрим на автомобили Omoda, в частности, C5, C7 модели, то это дизайн и безопасность. Потому, что импортер ставит приоритеты именно в безопасности пассажиров», – отметил Лев Пышьев.

Он также отметил преимущества внедорожников Jaecoo.

«Если мы говорим про автомобили Jaecoo, то это надежность, проходимость. То есть, каждый автомобиль соответствует различным критериям. Но дизайн автомобиля подчеркивает его индивидуальность. На сегодняшний день у нас представлен весь модельный ряд. Он состоит из двух брендов. Бренд Omoda и бренд Jaecoo. Что касаемо бренда Omoda, это флагманский кроссовер Omoda C7, который был представлен в мае месяце. Пошел старт продаж с июня. И бренд Jaecoo — это автомобили J7 и J8», – добавил Лев Пышьев.

Он также подчеркнул, что автосалон оказывает полный спектр услуг, в том числе и на автомобили Renault, так как салон ранее был представителем этого бренда.

«Мы осуществляем весь спектр услуг абсолютно. Так как мы являлись на протяжении большого количества времени официальным дилером марки Renault, мы осуществляем, помимо действующих брендов, гарантийное, постгарантийное обслуживание автомобилей марки Renault. У нас имеется кузовной собственный цех», - заключил Лев Пышьев.

Напомним, «Авто-АС» выступает партнером автофестиваля-выставки «Автомир Пскова-25». Здесь будет работать выставка новинок автопрома от псковских автосалонов. Помимо этого, мы готовим развлечения для всех гостей, включая зоны активностей, розыгрыш призов и подарков, а также можно будет послушать шоу автозвука от команды PRT Pskov Racing Team.

Время проведения: 20 сентября с 12:00 до 15:00.

Категория 6+