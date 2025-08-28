АвтоМир / За рулём

Проблем с запчастями на Sollers и ГАЗ нет — руководитель автосалона «Бизнес Град»

Проблем с запчастями для Sollers и ГАЗ на данный момент нет. Об этом сообщил руководитель автосалона «Бизнес Град» Артем Вишнев в эфире программы «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Проблемы с запасными частями в данный момент нет никакой. Естественно, использовались какие-то запасные части европейских производителей, американских. Завод достаточно оперативно перешел на других поставщиков. Все это оперативно заменили. Проблем с запасными частями нет от слова совсем. Что касаемо Sollers, проблемы решены», - сказал Артем Вишнев.

Он подчеркнул, что для автомобилей Sollers производство запасных частей финансируется государством, и заводы стремятся к налаживанию полного цикла производства деталей.

«Также Sollers финансируется государством. Было выделено очень много денег именно на изготовление запасных частей на территории Российской Федерации. Они производят двигатели, коробки и стремятся к полному циклу, чтобы все производилось на территории Российской Федерации. Также хотелось бы еще подчеркнуть, что Sollers взяли за основу автомобили JAC, которые производились ранее в Китае и продавались у нас, но JAC тоже пошел несколько другим путем. Они, как правило, брали известные в мире автомобили и производили их копию. Если взять ST6, это, на самом деле, Toyota Hilux. Все абсолютно детали подходят от Toyota», - заключил Артем Вишнев.

