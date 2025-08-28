«Беседка»: «Бизнес Град» на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 16 сентября.
20 сентября в Пскове пройдет автофестиваль-выставка «Автомир Пскова-25», приуроченный к 25-летию Псковской Ленты Новостей. Такая уж у нас, «плнщиков», традиция - в год юбилея дарить псковичам подарки в виде праздников. Первый мы провели в Пскове в канун Дня защиты детей, второй - для всех горожан - в июле. В конце августа мы пригласили на празднование юбилея наших надежных партнеров и вот в сентябре добрались до автолюбителей.
Одним из партнеров фестиваля станет авто-центр «Бизнес Град». Как давно он работает какие автомобильные марки представляет? В чем их преимущества? Почему «Бизнес Град» принял решение стать партнером автофестиваля и что на нем представит? На эти и другие вопросы ответил директор авто-центра Артем Вишнев.