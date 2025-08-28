«Беседка»: «Автосалон №1» на автофестивале к 25-летию «ПЛН». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 17 сентября.
20 сентября в Пскове пройдет автофестиваль-выставка «Автомир Пскова-25», приуроченный к 25-летию Псковской Ленты Новостей. Одним из партнеров события станет «Автосалон №1». Почему салон принял решение стать партнером события и что на нем представит? Какие услуги оказывает автосалон? Какие автомобильные бренды смогут увидеть посетители на автофесте?
На эти и другие вопросы ответила руководитель отдела продаж «Автосалона №1» Диана Клюева.