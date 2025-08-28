АвтоМир / За рулём

Руководитель отдела продаж «Автосалона №1»: Помогаем даже устаревшим моделям Changan

Даже устаревшим моделям Changan в «Автосалоне №1» предложат качественный ремонт или замену на новый автомобиль. Об этом в эфире программы «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказала руководитель отдела продаж Диана Клюева.

«Склады у всех общие, в Москве находится большая часть запчастей, а Changan на российском рынке присутствует на самом деле года с 2013. Кто бы что ни думал. Просто с уходом европейских брендов он стал более очевидным. К нам приезжают даже автомобили, которые еще первых изготовлений, как раз-таки 2015-х годов. Их меняют на новые Changan», - сказала Диана Клюева.

Она добавила, что для техобслуживания нет никаких препятствий, а тем, кому нужен срочный ремонт, обязательно пойдут навстречу.

«Проблем нет. Все для технического обслуживания есть прямо здесь и сейчас. И нередко, когда клиент звонит и говорит, что ему нужно срочно сделать ТО сегодня, мы найдем место сегодня. И что касается ремонта марок, которым 10−15 лет — не проблема», - подчеркнула Диана Клюева.

Напомним, «Автосалон №1» выступает партнером автофестиваля-выставки «Автомир Пскова-25». Здесь будет работать выставка новинок автопрома от псковских автосалонов. Помимо этого, мы готовим развлечения для всех гостей, включая зоны активностей, розыгрыш призов и подарков, а также можно будет послушать шоу автозвука от команды PRT Pskov Racing Team.

Время проведения: 20 сентября с 12:00 до 15:00.

Категория 6+