Сервис по замене масла SPOT стал партнером автофестиваля-выставки ПЛН

Компания SPOT, предоставляющая сертифицированный сервис по замене масла, стала партнером автофестиваля «Автомир Пскова-25». Мероприятие состоится в субботу, 20 сентября, на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» в областном центре в рамках празднования 25-летия Псковской Ленты Новостей.

Компания предлагает широкий выбор оригинальных масел и фильтров в наличии. Работы производятся от 15 минут, без очередей и с гарантией по строгим стандартам. Узнать о возможностях для своего автомобиля можно по ссылке. Участники праздника могут рассчитывать на один из пяти сертификатов, который подарит компания. Сертификат распространяется на профессиональный уход для автомобиля в SPOT на Рижском проспекте, 96Б до 20 декабря текущего года.

Напомним, на автофестивале «Автомир Пскова-25» будет работать выставка новинок автопрома от псковских автосалонов. Помимо этого, мы готовим развлечения для всех гостей, включая зоны активностей, розыгрыш призов и подарков.

Время проведения: 20 сентября с 12:00 до 15:00.

Партнерами фестиваля также выступили «Бизнес Град», лизинговая компания CARCADE, «Автосалон №1», «Автомобильный Центр Псков», «Авто-АС», «Лидер Авто» и «Автосалон 1».

Категория 6+