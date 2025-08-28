Баттл автозвука и брейк-данса увидят зрители на автофестивале «Автомир Пскова-»

АвтоМир / За рулём

Баттл автозвука и брейк-данса увидят зрители на автофестиваля «Автомир Пскова» 20 сентября в Пскове. Об этом рассказала организатор Pskov Racing Team Екатерина Пинчук 19 сентября в эфире ПЛН FM.

«С Breakdance мы уже пробовали делать такой баттл. Было очень интересно, динамично, всем понравилось. В автомобиле сам водитель подбирает трек и решает, «а вот так сможете»? Танцоры смогли. Получилось очень интересно», - рассказала Екатерина Пинчук

Объединение Pskov Racing Team покажет на автофестивале-выставке «Автомир Пскова-25» несколько автомобилей, заряженных автозвуком. Каждый из представленных автомобилей уникален.

«Мы хотим показать на фестивале то, что нельзя купить. То, что делают ребята руками в гараже, купить невозможно. Они собирают и продумывают все сами», - рассказала гость студии. Шоу не будет соревнованием, оно предназначено для развлечения гостей фестиваля.

В заряженных автозвуком авто можно будет посидеть. «Если кто-то видел в интернете, как девушки с длинными волосами садятся в автомобили, им звуковой волной волосы поднимают, вот, пожалуйста, так можно поразвлекаться. Для здоровья это безопасно абсолютно, гора впечатлений гарантирована», - добавила Екатерина Пинчук.

«На автофестивале будет и визуальная составляющая от PRT - самая быстрая в городе BMW M5 и еще одна BMW, по моему мнению, самая красивая в городе», - сказала Екатерина Пинчук.

Напомним, на автофестивале «Автомир Пскова-25» будет работать выставка новинок автопрома от псковских автосалонов. Помимо этого, мы готовим развлечения для всех гостей, включая зоны активностей, розыгрыш призов и подарков.

Время проведения: 20 сентября с 12:00 до 15:00.

Место проведения: парковка ТРК «Акваполис». Псков, улица Кузбасской Дивизии, 19.