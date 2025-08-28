←   ПЛН
АвтоМир / За рулём

ВОА дало возможность псковичам поучаствовать в интерактивной гонке на празднике ПЛН

20.09.2025 16:30|ПсковКомментариев: 0

Зона Всероссийского общества автомобилистов рассказала о правилах дорожного движения на автофестивале-выставке «Автомир Пскова-25», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Уже 50 лет организация активно занимается пропагандой безопасности дорожного движения в Псковской области среди детей и взрослых, а также обучает будущих водителей.

На станции Всероссийского общества автомобилистов гости узнали о дорожных знаках и правилах дорожного движения, приняли участие в квест-игре на знание ПДД, проверили свои знания в интерактивной гонке на самокатах, примерили на себя роль инструктора или курсанта автошколы, получили памятные призы.

Партнерами фестиваля выступили «Бизнес Град», лизинговая компания CARCADE, «Автосалон №1», «Автомобильный Центр Псков», «Авто-АС», «Лидер Авто», «Автосалон 1» и сервис по замене масла SPOT. 

Категория 6+ 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
