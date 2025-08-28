АвтоМир / За рулём

ФАС проверит сети АЗС из-за роста цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба проверит автозаправочные станции из-за подорожания нефтепродуктов, сообщили в ведомстве.

«По поручению ФАС России территориальные органы службы осуществляют контроль соблюдения антимонопольного законодательства на топливном рынке, в том числе путем запросов у сетей АЗС данных о ценообразовании и обеспеченности топливом», — отметили там.

После анализа этой информации ФАС примет решение о наличии или отсутствии признаков нарушений антимонопольного законодательства, пишет РИА Новости.

Служба уже выдавала предупреждения владельцам сетей АЗС в Тверской и Тюменской областях, а также компании «Газпромнефть — Региональные продажи». Так, в районах, где АЗС «Тверьнефтепродукт» занимала доминирующее положение, стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 и дизельного топлива была выше, чем в других муниципалитетах.

Биржевые и розничные цены на бензин в России выросли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов начали жаловаться на нехватку топлива на АЗС. Вице-премьер Александр Новак признал, что небольшой дефицит нефтепродуктов есть, но отметил, что он покрывается за счет накопленных остатков.

Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, правительство принимает энергичные меры, чтобы уровень цен на энергоносители и бензин оставался стабильным.

Ранее в Псковском УФАС заявили, что цены на бензин и дизельное топливо для автомобилей находятся на особом контроле управления.