Экономика

Михаил Ведерников и Нинель Салагаева ознакомились с работой ПЗМП и частного технопарка «Зубчатка»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 11 октября, посетил Псковский завод механических приводов (ПЗМП). Вместе с ним с производством ознакомилась Нинель Салагаева, которая сегодня была назначена заместителем главы региона по вопросам экономики и инвестиций.

Завод входит в холдинг «NPN» и является одним из крупнейших в России многопрофильных производителей приводной техники и мотор-редукторов различного профиля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

ПЗМП является предприятием полного цикла и занимается выпуском корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов. Компания сотрудничает с российскими и зарубежными партнерами и ведет постоянное техническое перевооружение, рассказал генеральный директор холдинга Игорь Савицкий.

Михаил Ведерников и Нинель Салагаева осмотрели производственные цеха, склад готовой продукции и пообщались с сотрудниками. Некоторые из них трудятся на предприятии еще с советских времен. В целом все они довольны созданными на заводе условиями, рассказали рабочие губернатору.

Также на территории завода успешно функционирует частный технопарк «Зубчатка», в который входит порядка 30 различных компаний. На площадке сдаются в аренду офисные, складские и производственные помещения, обеспеченные всей необходимой инфраструктурой: конференц-залы, круглосуточная охрана, система видеонаблюдения и контроля доступа, парковка и многое другое. Создание технопарка позволило в свое время сохранить предприятие и развивать производственные мощности, отметил Игорь Савицкий.

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В общей сложности на территории производственного комплекса работает около 2,4 тыс. человек.

По итогам осмотра губернатор Михаил Ведерников, замгубернатора Нинель Салагаева и гендиректор Игорь Савицкий обсудили меры господдержки промышленности и дальнейшие пути развития территории. «Частный технопарк - это уникальная идея. Считаю, что задача региональных властей - развивать его вместе с особой экономической зоной „Моглино“ и другими нашими перспективными площадками. Мы договорились с руководством предприятия о совместной работе по привлечению инвесторов в технопарк и окажем содействие в презентации его возможностей на российских и международных отраслевых мероприятиях и форумах», - сказал по итогам встречи Михаил Ведерников.