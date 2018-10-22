Экономика

Ульяна Михайлова стала гостем прямого эфира на радио «Эхо Москвы в Пскове». ВИДЕО

Сегодня в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) состоялся очередной выпуск программы «Эхономика». Ведущий программы Константин Калиниченко пригласил в студию председателя Псковского областного совета профсоюзов, депутата Псковского областного Собрания Ульяну Михайлову.

В ходе часового эфира обсуждался широкий круг вопросов актуальной региональной и федеральной социально-политической повестки, в том числе проблема индексации заработной платы бюджетников в регионе, взаимодействие работников, работодателей и власти в целом. Также разговор шел об уровне жизни псковичей, социальном самочувствии трудящихся в различных отраслях народного хозяйства.