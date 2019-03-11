Экономика

Михаил Ведерников: Все этапы строительства завода «Титан-Полимера» будут проходить открыто

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что все этапы строительства и эксплуатации завода «Титан-Полимера» будут проходить открыто. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом глава региона заявил на совещании по вопросу реализации механизма государственной поддержки организаций.

«На Российском инвестиционном форуме в Сочи мы договорились с руководством «Титана», что все мероприятия в отношении строительства и эксплуатации их псковского завода будут проходить открыто, причем на всех этапах. Администрация региона и рабочая группа будут иметь онлайн-доступ ко всем необходимым документам, - сообщил Михаил Ведерников. - «Титан-Полимер» - очень горячая тема, и различные политические силы пытаются на ней похайпить. Поэтому следует напомнить, что предприятие не будет работать у нас, пока не пройдет ряд экспертиз, в том числе техническую и экологическую. С экономической точки зрения «Титан-Полимер» - сильное производство по всем критериям. Это 14 миллиардов рублей инвестиций, около 400 рабочих мест и возможность разноплановых коопераций».

Отметим, совещание по вопросу реализации механизма государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности в рамках регионального проекта «Промышленный экспорт», прошло 12 марта под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. На совещании присутствовало около 40 представителей предпринимательского сообщества региона.