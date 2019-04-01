Экономика

Заседание Российско-Латвийского делового совета пройдет в Москве

Очередное заседание Российско-Латвийского делового совета состоится 12 апреля в Торгово-промышленной палате России в Москве. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной ТПП, мероприятие организовано в рамках выполнения решений и рекомендаций 7-го заседания Межправительственной Российско-Латвийской комиссии по экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству.

Заседание РЛДС пройдет под руководством Вице-президента ТПП России Владимира Падалко, с участием Руководителя Российско-Латвийского делового совета Александра Колпакова, заместителя руководителя РЛДС Владимира Зубова, представителей МИД РФ, Минэкономразвития России, российских региональных торгово-промышленных палат, ОАО «РЖД», ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС», АО «ОЭЗ ППТ «Моглино», Псковского государственного университета, ЗАО «Славянка», МИД Латвии, Торгово-промышленной палаты Латвии, ГАО «Латвийские железные дороги» и бизнес - кругов г. Даугавпилс (Латвия).

На встрече планируется обсудить возможности расширения и диверсификации российско-латвийского взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной и гуманитарной сферах, реализуемых на территории РФ, а также продвижения национальных бизнесов на рынки России и Латвии и ведения внешнеэкономической деятельности.

Программа заседания Российско-Латвийского делового совета размещена здесь.