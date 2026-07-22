 
Экономика

Каждый третий заемщик с просрочкой выбирает финансовое урегулирование вместо банкротства – ВТБ

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Заемщики чаще сохраняют финансовую устойчивость, выбирая программы урегулирования, рассказали в ВТБ. По данным банка, 30% клиентов, которые столкнулись с просрочкой платеже и размышляют о возможности банкротства, в итоге все же пользуются реструктуризацией или другими мерами поддержки.

«Основная причина, по которой клиенты решаются подать заявление на банкротство – ожидание, что процедура позволит решить финансовые проблемы одномоментно, однако многие не учитывают долгосрочные последствия. В ряде случаев более эффективными оказываются программы реструктуризации задолженности, кредитные каникулы и другие меры поддержки, позволяющие сохранить финансовую устойчивость», – комментирует руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ Евгений Новиков.

Чаще всего программами помощи пользуются владельцы автокредитов и кредитных карт, самый популярный продукт финансового урегулирования – реструктуризация. Средний размер задолженности у таких клиентов составляет 650 тысяч рублей.

Главный плюс финансового урегулирования – сохранение кредитной истории, доступ к банковским сервисам и более быстрое восстановление платежеспособности. Тогда как процедура банкротства связана с рядом существенных ограничений, включая ухудшение кредитной истории на срок до 5 лет, ограничения на распоряжение имуществом и доходами, а также карьерные ограничения.

Для раннего выявления финансовых трудностей банк использует технологии искусственного интеллекта. Модели анализируют поведение клиентов и позволяют выявлять признаки предбанкротного состояния до возникновения серьезной просрочки. Это дает возможность заранее предложить меры поддержки и предотвратить переход к процедуре банкротства.

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