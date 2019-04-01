Экономика

Задолженность по налогам в Псковской области снизилась на 14,6%

Задолженность по уплате налогов в Псковской области снизилась на 14,6%. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове и.о. руководителя УФНС России по Псковской области Анна Кутузова.

«Так уж сложилось, что работу налоговых органов в первую очередь оценивают по количественным показателям. За 2018 год в бюджетную систему РФ поступило более 37 млрд рублей налогов и страховых взносов, что почти на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом положительную динамику демонстрируют и налоговые поступления, и поступления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды», - пояснила она.

Доходы консолидированного бюджета Псковской области составили более 17 млрд рублей с ростом на 13%. «В 2018 году нам удалось не допустить роста задолженности. К 1 января 2019 года она снизилась на 628 млн рублей, или 14,6%, и составила 3,7 млрд рублей», - сообщила Анна Кутузова.

По итогам рейтинговой оценки эффективности деятельности управлений Федеральной налоговой службы России за 2018 год псковское управление занимает 32 место. «Это хороший показатель, но будем стараться, чтобы Псковская область в рейтинге управлений занимала более высокие места», - заключила она.