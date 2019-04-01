Экономика

Выбрать профессионального арбитражного управляющего поможет рейтинг, опубликованный на сайте ФНС России

На официальном сайте ФНС России опубликован «Рейтинг АУ и СРО», позволяющий неограниченному кругу лиц получить информацию о результатах деятельности определенного арбитражного управляющего и саморегулируемой организации, членом которой он является. Информация предоставляется в ознакомительных целях на основе данных, полученных Федеральной налоговой службой при исполнении функций уполномоченного органа.

Для оценки экономической эффективности погашения требований кредиторов ФНС России проанализировала результаты завершенных за три предшествующих года процедур банкротства.

Рейтинг АУ основан на ключевых показателях, характеризующих добросовестного, разумного и экономически результативного арбитражного управляющего – это размер погашения требований кредиторов, эффективность реализации активов должника, длительность проведения конкурсного производства, а также отсутствие нарушений в действиях управляющего.

Балл саморегулируемой организации рассчитан с учетом среднего балла ее членов и принятых ФНС России решений о неучете саморегулируемой организации.

При оценке использовались данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве, отчетов арбитражных управляющих, судебных актов, а также данных сервиса «Проверь арбитражного управляющего». В настоящее время рейтинг опубликован в тестовом режиме (в формате Excel), информация в нем в дальнейшем может дополняться.

Опубликованные данные могут быть использованы широким кругом лиц в качестве дополнительной информации при принятии решения о выборе кандидатуры арбитражного управляющего либо саморегулируемой организации для проведения соответствующей процедуры банкротства, а также должны повысить мотивацию арбитражных управляющих к законному и эффективному погашению задолженности перед кредиторами.