Экономика

Титан Моглинского разлома

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию вторую часть авторской статьи известного псковского промышленника Игоря Савицкого, который решил поделиться с нашими читателями своим взглядом на ключевой инвестпроект региона и перспективы работы его якорного резидента.

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В предыдущей статье я подробно рассказал о том, почему считаю проект особой экономической зоны «Моглино» убыточным и обреченным на провал. Свои доводы я подкрепил экономическим анализом и простыми расчетами. Теперь я хочу показать, почему строительство химкомбината не только не спасет ОЭЗ от убыточности, но и может нанести непоправимый ущерб экономике и экологии Псковской области.

К сожалению, публикуется очень мало аналитических статей, помогающих выработать разумные решений по ОЭЗ «Моглино» и химкомбинату ГК «Титан». Хочу восполнить этот пробел, проанализировав важные аспекты развития ОЭЗ и строительства химкомбината ГК «Титан».

Кому это нужно?

Я достаточно хорошо знаком с темой поиска площадки для химкомбината, поскольку в далекие девяностые много лет успешно сотрудничал с фирмой BASF - одним из лидеров мировой химической промышленности. Фирма BASF хотела инвестировать деньги в Россию, построить химкомбинат по производству полистирольных гранул и хорошо понимала, самое дорогое в этом деле - найти площадку, где разрешат построить химпроизводство. На решение этой проблемы инвесторы выделяют до 30% процентов бюджета проекта, то есть многие миллионы долларов.

Фирма BASF ответственно подходила к выбору площадки для своего предприятия, на первом месте была экология. Хорошо понимая, что «чистых» химических производств не бывает, искала площадку там, где уже есть мощная химическая промышленность. Фирма была готова подписать налоговые соглашения, где гарантировала большие налоговые поступление в бюджеты всех уровней. В ходе переговоров с правительством Башкирии обсуждались вложение инвестора в инфраструктуру региона, но большие дополнительные расходы и экономическая ситуация в России не дали реализоваться этому проекту. Но очень показателен был подход фирмы BASF к экологической и экономической составляющей строительства химкомбината.

К слову, я неоднократно бывал на базовом предприятии BASF в Людвигсхафене, и, прямо скажу, не самый чистый в этом городе воздух. Почему немцы все это терпят? Ответ простой - 35 тысяч рабочих мест и огромные налоговые поступления в городской бюджет. Предприятие было организовано больше ста лет назад в 1865 году, на экологическую безопасность предприятие тратит миллиарды евро. Бывают ли там аварии? К сожалению, бывают с завидной регулярностью. Даже на самых современных химических предприятиях далеко не все благополучно с экологией и безопасностью. Есть много примеров в прессе.

Что касается подхода к размещению химкомбината ГК «Титан», то странно смотрятся усилия чиновников всех уровней для продвижения этого, якобы выгодного для Псковской области проекта. Химкомбинат с подветренной стороны города Пскова, освобожденный от всех местных налогов - это нонсенс.

Заявленные 13 миллиардов рублей инвестиций ни к какому процветанию Пскова и Псковской области не приведут. Кроме груды металлолома, загубленной экологии и убытков, мы, псковичи, с этих инвестиций ничего более не получим.

Зато, смею предположить, в радиусе 10 километров стоимость собственности упадет на 50% процентов, а это никак не меньше 2 500 миллионов рублей (логика расчета приведена здесь).

Сведем прибыли и убытки от деятельности ОЭЗ для Псковской области в одну таблицу

В год (млн. рублей) За 49 лет (время действие ОЭЗ) (млн. рублей) Потери бюджета Псковской области при полном освоении и заселении ОЭЗ «Моглино» 122 5 969 Потери бюджета Псковской области при полном освоении и заселении ОЭЗ «Моглино» в случаи строительства химкомбината по производству ПЭТ гранул 6,5 319 Имущественные потери граждан (обесценивание недвижимости) 2 500 Инвестиции бюджетов РФ в ОЭЗ «Моглино» 3 200 Потеря земельного участка 215га (площадь ОЭЗ) 129 Итог: убытки от деятельности ОЭЗ «Моглино» 128,5 12 117

Из этой таблицы становится понятно, что говорить об экономической целесообразности ОЭЗ «Моглино» и о возврате инвестиций не приходится. Ежегодный убыток от ее функционирования составит 128,5 миллионов рублей. Так что существование химкомбината ГК «Титан» в ОЭЗ «Моглино» с экономической точки зрения никак не оправдано.

Экология проекта

Рассчитать потери граждан Пскова от ухудшения экологической обстановки, а экологический рейтинг Пскова просядет не меньше чем на 10 пунктов (сейчас мы занимаем почетное 32 место из 150 городов России), не представляется возможным. Также невозможно просчитать вред здоровью, который будет нанесен псковичам вследствие ухудшения экологической среды обитания.

Нам говорят, что вреда не будет. Однако есть ряд моментов, на которые я хочу обратить внимание читателей Псковской Ленты Новостей.

Самая современная технология производства ПЭТ гранул была внедрена в 2003 году, производители ПЭТ гранул стали переходить с 4-х реакторной системы производства на 2-х реакторную (ректор - некая емкость высокого давления с нагревательными элементами, мешалкой, транспортной системой), процессы полимеризации проходят при температуре 200 -270 градусов С и давлении до 4-х атмосфер. Второй реактор работает под вакуумом, из него ПЭТ, расплавляясь через перфорированную плиту, попадает на резку в горячей воде. Это сильно упрощенная схема производства ПЭТ гранул. Двухреакторная система является наиболее прогрессивной с точки зрения экономики и, что для нас важно, более чистая - с точки зрения экологии.

Тем не менее, при производстве гранул из реакторов необходимо удалять побочные продукты: химически загрязненную воду, метанол, тетрагидрофуран и ацетальдегид.

Давайте разберемся, что это за вещества.

Тетрагидрофуран (растворитель, очень горюч) - наркотик, обладающий раздражающим действием и вызывающим поражение печени и почек. Вызывает мутации, опухоли, нарушение репродуктивной функции. Метанол (растворитель, очень горюч) - опаснейший яд, опасен для жизни не только чистый метанол, но и жидкости, содержащие этот яд даже в сравнительно небольшом количестве. Ацетальдегид предположительно является канцерогеном для человека. Существует достаточно доказательств канцерогенности ацетальдегида в экспериментах на животных, он повреждает ДНК и вызывает несоразмерное с общей массой тела развитие мускулов, связанное с нарушением белкового равновесия организма. В результате исследования ученые пришли к выводу, что у тех пациентов, которые подвергались действию ацетальдегида в большей степени, присутствует дефект в гене фермента алкогольдегидрогеназы. Поэтому такие пациенты подвержены большему риску развития рака верхней части ЖКТ и печени.

Так вот, самая современная двухреакторная технология производства ПЭТ обеспечивает уменьшение выбросов ацетальдегида в три раза. Вот что имеют в виду представители группы «Титан», говоря об экологической чистоте своего будущего производства. Иными словами, химкомбинат с новейшими технологиями мощностью 168 тысяч тонн будет наносить вред экологии, как химкомбинат с устаревшими технологиями мощностью 60 тысяч тонн. Напомню, комбинат в Благовещенске (Башкирия), от которого местным жителям нормального житья нет, имеет мощность 75 тысяч тонн ПЭТ.

Как будут утилизировать побочные высокотоксичные продукты - сложный вопрос. Со слов представителя ГК «Титан», они собираются сжигать отходящие газы в котельной. Сомнительный вариант, поскольку котельная не всегда работает, да и сжигание должно происходить в специальных плазменных печах, оборудованных десятиступенчатой (как минимум) системой очистки. А что делать с загрязненной водой? Строить очистные сооружения? Но это опять вред экологии.

Не стоит забывать и о том, что на территории химзавода будут храниться сотни тонн сырья и готовой продукции, десятки тонн огнеопасных растворителей. Если возникнет пожар, а это никак исключать нельзя (вероятность пожара на таком предприятии не может равняться нулю), никому мало не покажется, особенно жителям Завеличья.

Правовые казусы и законодательные нестыковки

Необходимо отметить и правовые казусы и законодательные нестыковки этого проекта, хотя сразу хочу подчеркнуть, я не являюсь квалифицированным юристом и в своих рассуждениях, руководствуюсь здравым смыслом и логикой.

Начнем с Устава Псковской области. В статье 20 указано: «Органы государственной власти области и органы местного самоуправления обеспечивают сохранение и улучшение окружающей среды. Природные ресурсы области не могут использоваться в ущерб населению области».

Я думаю, комментарии здесь излишни, строительство химкомбината «Титан» входит в противоречие с этой статьей Устава области, ведь земля, на которой будет строиться химкомбинат, есть ни что иное как «природный ресурс».

Там же, статья 19: «На территории области гарантируется свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. На территории области признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности».

С моей точки зрения, частная собственность граждан, находящаяся вблизи химкомбината, нуждается в государственной защите, так как она, как я уже отмечал, неизбежно упадет в цене. Уменьшение стоимости собственности равносильно ее частичной утрате. Так что государство должно препятствовать строительству предприятий, наносящих вред собственности граждан. По идее, псковичи в случае строительства химкомбината могут подавать иски к администрации Псковской области, ссылаясь на эту статью регионального Устава.

Также хочу обратить ваше внимание на закон Псковской области от 17 июля 2017 года № 1792-ОЗ «Об утверждении критериев предоставления земельных участков в аренду». Процитирую статью 5: «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной собственности Псковской области, муниципальной собственности, или земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта осуществляется при условии соответствия масштабного инвестиционного проекта одновременно следующим критериям:

• инвестиционный проект соответствует приоритетам и целям, определенным в документах стратегического планирования Российской Федерации и (или) Псковской области;

• инвестиционный проект включен в государственные программы Российской Федерации и (или) государственные программы Псковской области в целях обеспечения их исполнения за счет внебюджетных источников финансирования;

• инвестиционным проектом предусмотрено выполнение дополнительных социальных обязательств инвестора по развитию объектов социальной и общественной инфраструктуры.

Как быть с последним абзацем? ОЭЗ «Моглино» есть, а инвестиционных соглашений, обязательств инвесторов по развитию объектов социальной и общественной инфраструктуры, закрепленных двухсторонним договором, я что-то не видел.

Нужна ли нам экспертиза?

Теперь несколько слов о дискуссии вокруг «Моглино» и ее уровне. Первая самая громкая идея апологетов якорного моглинского проекта следующая: «Ну что же вы так шумите, дайте разобраться специалистам и экспертам. Вот когда проект пройдет некую экспертизу (абсолютно волшебную), и специалисты (с большой буквы) сделают очень важное заключение, тогда на этих основаниях мы и будем принимать решения».

Первое, что смущает в данной концепции, это то, что эксперты и специалисты будут работать за деньги. Как говорит народная мудрость: кто платит, тот и музыку заказывает. Я лично сомневаюсь в объективности экспертных заключений и непредвзятости суждений специалистов за деньги. И это я говорю не просто так. Я много раз сталкивался с заказными экспертизами, и просто волосы дыбом каждый раз встают. К сожалению, с уверенностью могу сказать, что институт независимой экспертизы в России уничтожен полностью и на всех уровнях. Если бы он существовал, никогда бы в России не случился сам проект ОЭЗ «Моглино» со всеми вытекающими из него негативными последствиями.

Повсеместно в России некие экспертизы служат для улаживания несильно богоугодных дел в пользу заинтересованных сторон, заказавших и оплативших экспертизу. Уголовную ответственность за недобросовестную экспертизу вводят только в этом году, практики применения поправок к закону нет, да и попробуй, докажи, что экспертиза недостоверная и недобросовестная, ведь все имеют право на ошибку – и эксперты тоже. И самое главное, перед экспертами необходимо поставить конкретные и точные вопросы. Их как-то никто не поставил, все кричат - эксперты, эксперты - а что вы у них хотели бы спросить, господа начальники?

Смею предположить, вы, наверное, хотите узнать является ли химкомбинат по производству ПЭТ-гранул, мощностью 168 тысяч тонн (очень важный параметр) предприятием первого класса экологической опасности? Ведь официальные представители ОЭЗ «Моглино» неоднократно официально заявляли, что химический комбинат по производству ПЭТ-гранул ГК «Титан» является предприятием именно первого класса экологической опасности. Теперь же представители и завода, и власти говорят нам о втором классе опасности. Нас что, обманывали? Господа, что-то поменялось? Объясните нам, жителям Пскова, что именно поменялось?

Может быть, эксперты вам нужны именно для того, чтобы так, незаметно, первый класс экологической опасности изменить на второй? Я со всей ответственность заявляю: «Если первый класс опасности есть, то никакие эксперты не смогут поменять его на второй. Это либо волшебство, либо мошенничество.

И еще один небольшой вопрос к нашим властям. Вы постоянно говорите, что мы просто не знаем, как все будет чисто и современно, что никакого вреда экологии не будет… Но вы-то, уважаемые чиновники, откуда знаете, что никого вреда экологии? Ведь экспертизы еще нет. Это, по меньшей мере, безответственно.

На самом деле, у неравнодушных псковичей вопросов накопилось немало, а ответы на них либо выдают очень порционно, либо не выдают вовсе. И не только по строительству завода по производству полимеров, но и по деятельность особой экономической зоны в целом.

А в заключение просьба к представителям нашей законодательной власти: Примите, пожалуйста, простой закон о недопустимости размещения в «Моглино» предприятий 1 и 2 класса экологической опасности, поскольку ОЭЗ находится с подветренной стороны, всего в 8 километров от нашего родного города Псков, где мы все живем и хотим жить дальше, дыша чистым воздухом. Тогда и не будет никакой необходимости в этой дискуссии.

Игорь Савицкий

Псковский промышленник призывает всех ответственных за создание и реализацию проекта «Титан Полимер» дать ответы на поставленные им и широкой общественностью вопросы, а также дали развернутый комментарий по затронутым в его статье темам. «Пусть просвещенные люди, эксперты, не профаны в экономике, опровергнут представленные мной расчеты, если я не прав», - предлагает он.