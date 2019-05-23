Экономика

Михаил Ведерников: Мы не выполняем действующие условия реструктуризации государственного долга

Государственный долг Псковской области на 1 января 2018 года составил 16,4 млрд рублей (101,7% к доходам областного бюджета), на 1 января 2019 года – 16,3 млрд рублей (92,0%).

В целом в 2018 году все социальные обязательства были выполнены в полном объеме, заявил губернатор Михаил Ведерников в отчете о деятельности администрации Псковской области за 2018 год, который представил на очередном заседании Псковского областного Собрания депутатов.

«При этом мы все должны понимать, что, несмотря на положительные тенденции, остается много вопросов: по финансированию лекарств, ремонту учреждений бюджетной сферы, строительству и реконструкции региональных и муниципальных дорог. Одна из самых важных проблем – мы не выполняем действующие условия реструктуризации государственного долга. Мы говорили об этом в самом начале и шаг за шагом доказываем свою позицию в Министерстве финансов», - заявил Михаил Ведерников.

Губернатор рассказал, что только до 1 июля текщего года необходимо досрочно осуществить возврат бюджетных кредитов на сумму 1,1 млрд рублей.

«Мы договорились с Антоном Германовичем Силуановым, что детально обсудим этот вопрос и поищем дополнительные меры поддержки региона и выработки путей выхода из сложившейся ситуации. Наша встреча запланирована на 5 июня. Каждый комитет и управление администрации области постоянно ищет возможности для участия в федеральных программах развития», - поделился Михаил Ведерников.

По мнению губернатора, особенно перспективным направлением является программа Комплексного развития сельских территорий.

«Очень важно, что при ее разработке были учтены все наши предложения. В первую очередь, это касается финансирования комплексного инфраструктурного развития – газификации, водоснабжения и дорог. Учитывая, что Псковская область – это, безусловно, аграрный регион с огромным количеством сел и деревень, сложно переоценить значение этой программы. Участвовать в ней мы будем по максимуму», - заявил губернатор Псковской области.