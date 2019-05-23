Экономика

В «Выставке промышленников Псковской области» примет участие опытный завод «Микрон»

В рамках подготовки к «Выставке промышленников Псковской области», которая пройдет 28 и 29 июня в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове, организаторы продолжают знакомить с участниками форума.

Сегодня информация об опытном заводе «Микрон».



Компания «Микрон» работает на рынке стеллажного оборудования с 1998 года. Основной приоритет компании отдан качеству производимых стеллажей и процессу совершенствования выполняемой работы. Правильность этого подхода к бизнесу оценил рынок и покупатели: многие компании, в том числе и лидеры рынка, выбрали стеллажи «Микрон» для оснащения своих объектов.

В своей работе компания «Микрон», прежде всего, акцентирует внимание, на потребностях покупателя предлагая только лучшие и современные решения.



Напомним, что выставка будет проходить 28 и 29 июня и объединит на одной площадке ведущие промышленные предприятия региона, которые будут представлены выставочными стендами. Планируется, что каждое предприятие подготовит интерактивную программу для гостей выставки, в которой смогут принять участие как взрослые, так и дети.



В часы работы выставки будет организована обширная развлекательная программа, презентации компаний, розыгрыш призов и подарков для активных участников развлекательной программы выставки. Для этих целей будет установлен сценический комплекс и интерактивный экран. «Выставка промышленников Псковской области» будет расположена на парковке у Дома Спорта на улице Калинина.



Генеральный спонсор - ПАО «Транснефть»

Спонсоры – ЗАО «ЗЭТО» и Агентство полного цикла «Городской формат»

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