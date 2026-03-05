Сергей Литвиненко: Депутаты пытаются донести до администрации проблемы избирателей

При формировании городского бюджета крайне важно взаимодействие администрации и депутатов, которые знают о проблемах избирателей. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы Сергей Литвиненко (ЛДПР) в эфире радио «ПЛН FM».

По словам Сергея Литвиненко, процесс формирования бюджета требует тщательной проработки каждого пункта, поскольку город имеет сложную структуру и большое количество потребностей. Для решения вопросов жителей депутаты взаимодействуют с администрацией, стараясь донести до неё важные проблемы.

«Мы при формировании бюджета пытаемся какие-то моменты, которые есть именно на участках у избирателей, у депутатов, донести до администрации, потому что, возможно, администрация не замечает. Необходимо, чтобы эти замечания потом легли в следующий бюджет», — уточнил Сергей Литвиненко.

Кроме того, он подчеркнул значимость поддержки областного правительства и губернатора региона Михаила Ведерникова, сказав, что они способствуют дополнительному финансированию важных проектов.

Отмечая сложность работы с бюджетом, Сергей Литвиненко заметил, что иногда приходится решением городской Думы вносить изменения даже на уровне одной тысячи рублей, чтобы обеспечить правильное оформление всех статей расходов.