Андрей Козлов: Половина пашен в Псковской области не используется, но ККР должны это изменить

В Псковской области, как и по всей России, активно ведутся комплексные кадастровые работы (ККР). Проект, который несколько лет назад был пилотным, с этого года уже ведется повсеместно. Одна из главных целей масштабной инвентаризации — возврат земель в экономический оборот. Насколько это поможет аграриям и востребована ли сейчас земля у инвесторов, рассказал председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По мнению депутата, эффект от кадастровых работ будет, но не мгновенный, а только тогда, когда у бесхозных наделов наконец появятся владельцы.
Парламентарий подчеркнул, что к бесхозным участкам невозможно применить меры воздействия со стороны надзорных органов: там нет хозяина, а значит, никто не борется с борщевиком и не следит за зарастанием лесами.
Андрей Козлов уверен, что эта тема назрела уже давно. Он привел наглядную статистику, которая демонстрирует масштаб предстоящей работы и перспективы для агробизнеса: «На сегодняшний день в Псковской области 500 тысяч гектар пашни. В активном обороте находится 250 тысяч. Половина. Вы сами понимаете, какой у нас еще потенциал развития».
Парламентарий добавил, что часть этих земель уже заросла кустарником и лесом и требует проведения работ. Однако без четкого определения границ и собственников начинать этот процесс невозможно.
