 
Экономика

Андрей Козлов: Половина пашен в Псковской области не используется, но ККР должны это изменить

В Псковской области, как и по всей России, активно ведутся комплексные кадастровые работы (ККР). Проект, который несколько лет назад был пилотным, с этого года уже ведется повсеместно. Одна из главных целей масштабной инвентаризации — возврат земель в экономический оборот. Насколько это поможет аграриям и востребована ли сейчас земля у инвесторов, рассказал председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По мнению депутата, эффект от кадастровых работ будет, но не мгновенный, а только тогда, когда у бесхозных наделов наконец появятся владельцы.

«Что такое земля? Для меня это основное средство производства для сельхозтоваропроизводителей. На земле все растет, строится, производятся продукты питания, живут люди. Когда земля находится у собственника, все понятно. Но есть земля, которая никому не принадлежит — так называемые невостребованные земельные доли. Вроде бы она есть в натуре, но непонятно, чья», — объяснил Андрей Козлов.

Парламентарий подчеркнул, что к бесхозным участкам невозможно применить меры воздействия со стороны надзорных органов: там нет хозяина, а значит, никто не борется с борщевиком и не следит за зарастанием лесами. 

«Задача кадастровых работ — привести все в единое соответствие, чтобы у всей земли был хозяин. Земля — это ресурс, который должен работать», — резюмировал депутат.

Андрей Козлов уверен, что эта тема назрела уже давно. Он привел наглядную статистику, которая демонстрирует масштаб предстоящей работы и перспективы для агробизнеса: «На сегодняшний день в Псковской области 500 тысяч гектар пашни. В активном обороте находится 250 тысяч. Половина. Вы сами понимаете, какой у нас еще потенциал развития».

Парламентарий добавил, что часть этих земель уже заросла кустарником и лесом и требует проведения работ. Однако без четкого определения границ и собственников начинать этот процесс невозможно.

«Хватает ли земли инвесторам? Думаю, пока хватает. Соответственно, они будут появляться. Это задача нашего министерства — привлекать инвесторов, наделять их ресурсами, предлагать индивидуальные программы. Это комплекс мер, который не дает эффекта сразу, но он даст через какое-то время», — резюмировал Андрей Козлов.
