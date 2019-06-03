Экономика

Вице-премьер РФ Алексей Гордеев: В Псковской области - высокие темпы роста сельского хозяйства

В Псковской области - высокие темпы роста сельского хозяйства. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Алексей Гордеев в беседе с журналистами, которая состоялась 11 июня, после выездного совещания, посвященного проведению берегоукрепительных мероприятий для сохранения комплекса Спасо-Преображенского Мирожского монастыря и укрепления береговой линии реки Великой вблизи Снетогорского монастыря.

«Если говорить о сельском хозяйстве в Псковской области, достаточно динамично оно развивается, темпы роста гораздо выше, в среднем по Российской Федерации. Хорошо, что здесь есть и крупные инвесторы и крепкие фермерские хозяйства. Когда это сочетание находится в правильном балансе, сельское хозяйство может быть устойчивым, решая при этом и социальные задачи», - заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Гордеев в беседе с журналистами сегодня, 11 июня.

Также вице-премьер отметил, что хотелось бы сделать акцент на производстве молока и на молочное скотоводство. С его слов, в Псковской области есть резервы по восстановлению производства льна. «Думаю, что здесь можно как раз интегрироваться с Белоруссией, которая активно сейчас выращивает, перерабатывает лен и выходит на мировой рынок с хорошей продукцией. Здесь эта интеграция напрашивается», - поделился Алексей Гордеев.

Заместитель председателя правительства, говоря о комплексной государственной программе развития сельских территорий, заметил, что очень важна инициатива с уровня муниципалитетов, с конкретных населенных пунктов.

«В первую очередь, эта программа должна коснуться регионов центральной части России. Хотел бы еще обратить внимание, что, кроме муниципальной власти, здесь в программу встроились и те представители аграрного бизнеса, сельхозтоваропроизводители, которые должны соучаствовать, как минимум, в подготовке проектно-сметной документации, комплексного подхода. Федеральный центр при поддержке региона должен поддержать инициативы муниципального уровня. Я надеюсь, что это будет всенародная программа с участием каждого жителя села», - высказал надежды Алексей Гордеев.